Pro spuštění teplárny platí jednoduché pravidlo. Průměrná denní teplota je dva dny po sobě pod třinácti stupni a nelze očekávat, že následující den stoupne. Právě to se aktuálně děje. Pro dnešek meteorologové předpovídají dokonce pouze devět stupňů, po oba víkendové dny dvanáct.

„Došlo k výraznému ochlazení v podhorských oblastech Krkonoš i ve Dvoře Králové nad Labem. A vzhledem k tomu v Trutnově, Vrchlabí a ve Dvoře Králové dnes, tedy 13. září 2024 zahajujeme topnou sezónu,“ uvedla mluvčí.

Loni se léto protáhlo až do počátku října, letos ale nevydrželo ani do půlky září. Proto trutnovská teplárna začala dodávat teplo už dnes 13. září. „Je to o 22 dní dříve než loni, kdy se začalo topit až 4. října. Topná sezóna začíná dnes i ve Vrchlabí, loni se tam začalo topit také až 4. října. Ve Dvoře Králové nad Labem začíná také dnes, o 24 dní dříve než loni, kdy to bylo 6. října,“ upřesnila Beránková Lapáčková.

ČEZ Teplárenská zásobuje v trutnovském okrese kromě firem a společností také 15 600 domácností.

