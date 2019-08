Pořadatelé Dne obce, který se koná v sobotu 31. srpna v Dolním Dvoře, se rozhodli zpestřit akci atraktivní soutěží. Vyhlásili totiž klání O nejchutnější dolnodvorský koláč.

Ilustrační foto. | Foto: Jana Engová

Ti, kteří mají rádi sladké a rádi pečou, se již na obecním úřadu do soutěže přihlašují a Krkonošemi to už co nevidět zavoní dobrotami. Pekaři donesou koláče v sobotu ve 13 hodin na úřad. Každý z účastníků obdrží číslo, koláče se rozkrájí a dají s konkrétním číslem na tácky.