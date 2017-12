Na Východočechy ve II. lize číhají neoblíbení soupeři

Trutnov – Tihle konkurenti podkrkonošské trojce nevoní. Jak jinak okomentovat program 25. kola, v němž se každý ze tří okresních rivalů utká s týmem, proti němuž v sezoně ještě nebodoval.

Ilustrační fotoFoto: Miloš Šálek

Případ první: Na ledě Elektromont arény se dnes představí nováček z Letňan. Pražané pro domácí hokejisty představují doslova noční můru. Vždyť je to jediný soupeř, kterého letos Vrchlabí neporazilo. Ano jediný! Na konci září od něj Stadion doma schytal šest branek (3:6) a v odvetě, která se hrála v hlavním městě, soupeř doslova dominoval a zvítězil rozdílem propastných sedmi branek. Na nejtěžší porážku v ročníku by se dnes hodila rázná odpověď.

Šance na dnešní úspěch podle Deníku: 75%.



Případ druhý: Naprosto stejný osud má zatím počínání Trutnova se soupeřem ze Sokolova. Také zde jsou Západočeši jediným týmem, na který Draci letos ještě nedokázali vyzrát. Doma sice chvíli vedli, prohráli ale 1:3. V pohledné partii na ledě Baníku zase Trutnovští mohutně dotahovali ztrátu, aby nakonec padli v poměru 5:3.

Šance na dnešní úspěch podle Deníku: 45%.



Případ třetí: Kdo dnes nevyužije domácího prostředí, to jsou hráči Dvora Králové. Těm ke všemu stojí v cestě třetí tým tabulky Děčín. V dosavadních dvou vzájemných duelech Rodos vsítil vždy jen dvě branky, a to ani jednou na body stačit nemohlo.

Šance na dnešní úspěch podle Deníku: 15%.



Všechny duely 25. kola začínají v 18 hodin. Platí to i o utkání z dolních pater tabulky, v němž se střetnou Řisuty s Bílinou.



Letošní bilance vzájemných soubojů

Vrchlabí – Letňany 3:6

Letňany – Vrchlabí 8:1



Trutnov – Sokolov 1:3

Sokolov – Trutnov 5:3



Děčín – Dvůr Králové 6:2

Dvůr Králové – Děčín 2:5



Podkrkonošské vysvědčení: 6 utkání, 0 bodů, skóre 12:33.