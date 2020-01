"Řádí docela slušná vichřice, do toho sněží. Je mlha, viditelnost 30 metrů. Dalo práci stany postavit, musel mi ještě jeden pomáhat. Z 15 účastníků bude jeden spát pod širákem," řekl ČTK po 16:00 organizátor akce Vladimír Sluka.

Na Zvičině bylo v podvečer okolo tří stupňů pod nulou, ale pocitová teplota kvůli silnému větru mnohem nižší. "Každý ročník je originální. Už jsme tady zažili počasí skoro jako v létě, ale také arktickou zimu. Letos je spíše extrémnější," řekl ČTK Sluka.

Podle něj ale podmínky nejsou ideální. "Pro zimní táboření je lepší pořádný mráz, tak kolem minus deseti. Suchý mráz je příznivější než to, co je dnes. Padá vlhký sníh, a to není dobré," řekl ČTK Sluka.

Akce se účastní táborníci různého věku, nejmladšímu je osm, nejstaršímu 69 let. Neobejdou se bez kvalitního vybavení a oblečení přiměřeného aktuálnímu počasí. "Základem je dobrý spacák, minimálně do minus dvaceti, samozřejmostí také více vrstev oblečení, dobré boty, rukavice, čepice," řekl Sluka.

Letošní ročník zimního táboření na Zvičině je poosmé putovní. Dvě noci táborníci tráví venku. Účastníci vyrazili v pátek z Bílé Třemešné, v noci na sobotu spali na tábořišti u přehrady Les Království.

Akci pořádá Klub českých turistů z Hořic na Jičínsku jako Memoriál Milana Poláka. Zimní táboření na Zvičině vedl do čtvrtého ročníku, zemřel v roce 2001. "Zdědil jsem to po něm. Byl to kamarád, nechtěl jsem, aby tahle akce zanikla. V posledních letech je to putovní akce, druhá noc je vždy na Zvičině. Snažíme se to dělat atraktivnější, více poznávat okolí," řekl ČTK Sluka.

Zimní táboření v Královéhradeckém kraji má dlouhou tradici, tradičně se koná také v lokalitě Hvězda v Broumovských stěnách na Náchodsku.