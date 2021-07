Piškot je mobilní, v zimě jej Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zazimuje v údolí a na léto instaluje podle aktuálních potřeb. Od začátku letních prázdnin stojí na Zlatém návrší.

Piškot je minimální mobilní informační stánek, který může Správa KRNAP využívat pro informační servis a zázemí vysoko v horách. Na Zlatém návrší nedaleko Vrbatovy boudy nahradil původní kiosek, který zničila dřevomorka. Bude zde do doby, než se postaví stálé infocentrum.

Na návrzích kiosku začali studenti pracovat v červenci 2019 během letní školy stavění organizované ateliérem Seho–Poláček. Stavbu realizovali přímo v Krkonoších, v areálu Dřevovýroby Správy KRNAP v Mladých Bucích, kde jim s ní pomáhali profesionální řemeslníci. „Byl to opravdový prázdninový zážitek. Správa KRNAP ubytovala studenty na Pomezních boudách, odříznuti od světa se mohli na projekt dokonale soustředit,” popisuje architektka a pedagožka Hana Seho z Fakulty architektury ČVUT.



Design-build projekty, při kterých studenti své návrhy realizují, jsou na Fakultě architektury ČVUT alternativou ke standardní výuce. Studenty učí přemýšlet o ekologických i ekonomických stránkách projektu nebo pochopit vlastnosti použitého materiálu. „Největší výzva při stavbě byl první sloupek. Dva dny jsme rovnali lemy na roštu, brousili je, aby byl první sloupek založený správně svisle. Nerovnost by se pak projevila i ve střeše,” vzpomíná na realizaci Veronika Suchá, která je společně s Janem Kahránkem autorkou Piškota.



Pro svoji stavbu vymysleli konstrukci, o které mluví jako o membráně. Její tvar definuje křivka podlahy a tvoří ji dřevěné latě pospojované do plynulé křivky. Malé prvky latí se díky spojení na principu pero-drážka pootáčí a vytváří tak oblouk. Studenti museli vyrobit model 1 : 1, aby ověřili, jak velký rádius může křivka mít. Výslednou podobu konstrukce korigoval statik.



Část obvodové stěny je plná, je za ní skrytý malý sklad a může zde být umístěno i chemické WC.



Interiér kiosku je celý vyrobený z fóliované betonářské překližky, na podlaze je protiskluzová, na strop a nábytek je použita hladká. Na míru navržený interiér infostánku vyráběli ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni, se kterou fakulta dlouhodobě spolupracuje.



Stavba stojí na podvozku, který tvoří obousměrný rošt z vylehčených I profilů. Ve čtyřech bodech, ve kterých je stavba spojená se zemí, je rošt vyztužený a jsou k němu přivařená čtyři ocelová oka. Za ně se při transportu zahákne jeřábové lano, kiosek se celý zvedne a naloží na valník nákladního auta.