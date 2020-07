Více než čtyři stovky účastníků se vydaly krásnou krajinou Podkrkonoší a měly možnost okoštovat osm druhů piv z osmi minipivovarů. Exkluzivně jako vůbec první mohly ochutnat novinku, kterou připravil Pivovar Trautenberk z Malé Úpy ve spolupráci s Pivovarem Hostivar: malinovo-maracujový sour, Berliner Weisse 9°, do kterého bylo přidáno velké množství malinového a maracujového stoprocentního pyré.

Pořadatelé měřili účastníkům v rámci anticovidových opatření teplotu při vstupu certifikovaným bezkontaktním teploměrem. Pokud by měl některý ze startujících vyšší teplotu, měření by se opakovalo. Pokud by i poté měl teplotu zvýšenou, vrátili by danému návštěvníkovi vstupné a nepustili ho na trasu.

Příští rok se uskuteční Nachmelenej pochoďák 24. července 2021 a organizátoři budou chtít potěšil účastníky řadou novinek, které se kvůli covidu letos nestihly.