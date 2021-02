„Turistický ruch je pro život v horských oblastech našeho kraje jedním z naprosto klíčových odvětví. Během těchto dní vzniká krize, kterou bude nutné řešit ještě mnoho let. I proto už teď hledáme cesty, jak turismu v našem kraji pomoci,“ řekla náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová.

Teď je totiž jasné, že pro některé krkonošské a orlické sjezdovky sezona skočila. Ty šťastnější se dřív než v březnu nerozjedou.

„Museli jsme se smířit s tím, že do konce února se už neotevře nic. Pokud se epidemiologická situace stabilizuje, můžeme mít naději, že nejdříve by se mohly areály rozjet od března. To je pro řadu provozů zcela fatální. Letošní zimní sezona trvala v podstatě 9 dnů,“ ředitel asociace českých horských středisek Libor Knot.

Zima nabízí ideální podmínky

Přitom letošní zima byla velice příznivá a bohatá na sníh: ideální podmínky pro sportování na horách. Skiareály v Orlických horách, jejichž provoz počasí silně ovlivňuje, počítají, že letos se do plného provozu už nevrátí. „Určitě už nepojedeme bez omezení. Na počasí jsme silně závislí a když vydrží, otevřeli bychom v březnu. To by mohlo pro naše oživení sehrát určitou roli. Každopádně jsme se letos v rámci personálního zajištění do plného stavu ještě vůbec nedostali,“ řekl Petr Prouza z lyžařského střediska v Deštné v Orlických horách.

Ty větší lyžařské areály jsou stále připravené se rozjet. Jsou schopné to zvládnout téměř ze dne na den a byly schopné pružně reagovat i na konci minulého týdne, kdy vrcholil zmatek kolem konce nouzového stavu. „V případě, že by to protiepidemická opatření umožňovala, jsme připraveni otevřít vybrané sjezdovky a přepravní zařízení,“ uvedla Zina Plchová ze skiareálu Černá hora - Pec.

Areály stále připomínají, že kompenzace, které česká vláda nabízí, rozhodně nebudou stačit. „Jde o pokrytí poloviny nákladů, ale nikoli loňských tržeb, jako je to třeba v Rakousku,“ doplnil Libor Knot za asociaci horských středisek.

Zásadní výpadky příjmů kvůli zpackané sezoně nebudou mít jen soukromníci, ale i horská města a vesnice. Pro ně to může znamenat omezení investic do oprav: obecních budov, chodníků či silnic. „Obecní rozpočty krkonošských obcí posilují příjmy třeba z provozu vlastních lyžařských středisek či z parkovného. Zásadní výpadky budou také u poplatků za ubytování,“ vyjmenoval Jan Sobotka, senátor, starosta Vrchlabí a také předseda Svazku měst a obcí Krkonoše. Na výkonu turistického ruchu v Královéhradeckém kraji se samotné Krkonoše podílejí dvěma třetinami ročně. Ten kvůli katastrofálnímu průběhu zimní sezony výrazně zeslábne.