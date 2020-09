/VIDEO/ Máme nejošklivější fotbalový stadion v kraji. Říká to místostarosta Žacléře Valentin Herman a nebude daleko od pravdy. Tamní zanedbaný areál připomíná spíš chudobinec než důstojné sportovní zázemí. V roce stého výročí žacléřského fotbalového klubu Baník se konečně hnuly ledy. Město řeší projekt modernizace stadionu, který má výrazně zlepšit podmínky týmům mládeže a dospělých.

Vizualizace budoucí podoby fotbalového stadionu Baníku Žacléř. | Video: Vocet Architect

"Současný stav je slušně řečeno v hodně zastaralém stavu," potvrzuje předseda fotbalového klubu Baník Žacléř Radek Kotyk. "Nová tribuna s moderním zázemím by nám určitě slušela," říká. "Padesát let se na stadionu pořádně nic nedělalo. Je potřeba s tím zahýbat. Je to ostuda, máme snad nejošklivější stadion v kraji. Všude se o ně starají obce a města," uznává místostarosta Žacléře Valentin Herman.