Moderní osvícený podchod místo staré tmavé „díry.“ Úhledná nástupiště, zkrácená odstavná kolej. Semilské vlakové nádraží prošlo významnou proměnou. Tomu ale odpovídala i cena.

Vlakové nádraží v Semilech po rekonstrukci. | Video: Sedlák Jan

Rekonstrukce nástupišť, podchodu a kolejišť v Semilech stála státní podnik Správa železnic téměř 218 milionů korun. „Cestující mají k dispozici dvě nová nástupiště, která díky své výšce umožňují pohodlný nástup do vlaku. Bezbariérový přístup k nim zajišťují šikmé chodníky. Stavbaři také odstranili už nevyhovující starý podchod a místo něj postavili kompletně nový,“ uvedla mluvčí státního podniku Nela Eberl Friebová.

Projekt přestavby vlakového nádraží totiž zahrnul i kompletní rekonstrukci kdysi nevábného podchodu. Ten teď nyní svítí do dálky, nad vstupem do něj směrem od města visí elektronická informační tabule. Došlo také k zastřešení přednádražního prostoru. „V rámci bouracích prací pak proběhlo i částečné odstranění skladiště Českých drah,“ doplnila Eberl Friebová.

Správa železnic v uplynulých letech provedla v Semilech i rekonstrukci nádražní budovy za 35 milionů korun. Opravená budova by pak měla sloužit jako zázemí nejen pro cestující na železnici, ale i pro pasažéry z autobusů.

Do bezprostředního sousedství železnice se má totiž přesunout nádraží autobusové, což bude projekt financovaný městskou kasou. Autobusy nyní stojí asi půl kilometru od dráhy. Už čtvrt století na provizorním místě, kudy má vést silniční obchvat města. „Jezdím do Pardubic, z naší vesnice jedu do Semil autobusem a pak utíkám na vlak. Není to nějak hrozné, ale terminál bude lepší,“ pousmál se 19letý student Petr z nedaleké vesničky.

Pokud na vysoké škole vydrží, dočká se toho. Už na jaře příštího roku by totiž měli dělníci kopnout do prostoru u vlakového nádraží. Vyroste tu terminál pro autobusy, který z větší části zafinancuje město Semily.

Stavba má vyjít na přibližně 40 milionů korun, stejně jako bylo v původním plánu. Ten totiž nepočítá s žádnou stavbou, jde vlastně jen o vyasfaltování plochy. „Cena by měla zůstat zhruba stejná i po nárůstu cen prací a materiálu,“ potvrdila starostka Semil Lena Mlejnková. Kompletní dopravní terminál by tak měl sloužit už na podzim příštího roku.

Autobusové nádraží v Semilech bylo původně na dnešním Riegrově náměstí. V roce 1992 bylo provizorně přemístěno do Podmoklic s tím, že se navrhovalo vybudování definitivního autobusového nádraží v prostoru pod Husovým sborem. Už v roce 2019 vznikla architektonická studie přestupního terminálu z pera Bohuslava Šenkýře. Počítá se i s vybudováním dalších autobusových zastávek přímo ve městě, aby veřejná doprava byla pro lidi co nejlépe dostupná. „Budeme to s dopravci koordinovat,“ poznamenala starostka.

Průtah městem

Po výstavbě terminálu už bude mít volné ruce Liberecký kraj, který dlouhodobě plánuje výstavbu nového silničního průtahu městem Semily. Projekt přitom existuje už od roku 1939. Město na něm ve spolupráci s Libereckým krajem, který je investorem projektu, začalo pracovat v uplynulých letech, kdy na stěžejních křižovatkách vznikly kruhové objezdy. „Průtah by měl vést přes dnešní autobusové nádraží. Kraj i město vykupují zbylé pozemky. Jen z městské kasy jsme za ně za ta léta zaplatili kolem 15 milionů korun,“ sdělila Mlejnková.

Výstavba průtahu by měla pokračovat v roce 2025. Propojí již vystavěné okružní křižovatky Bořkovskou a Brodskou.

To stále není vše, co se v nejbližších letech v Semilech promění. Novou základu právě s vjezdem na plánovaný průtah tu najde Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Ta nyní sídlí v prostorách semilské nemocnice, která se mění na velkorysé rehabilitační centrum.

Na základě navrženého memoranda, které se Semily kraj podepsal, převezme v ulici Družstevní vybrané pozemky, aby mohla výstavba základny začít. „Záchranáři se budou muset do dvou let přesunout na jiné místo. My jim v tom pomůžeme, aby nebyla ohrožena zdravotní péče v regionu. Vytipovali jsme proto pozemky v Družstevní ulici,“ doplnil člen rady kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Nová nádraží i na Malé Skále

Další rozsáhlá přestavba čeká vlaková nádraží na Malé Skále. Centrální komise Ministerstva dopravy už schválila záměr projektu, jehož součástí bude i částečná rekonstrukce traťového úseku Turnov – Malá Skála. Náklady dosáhnou částky 730 milionů korun. Začátek přestavby předpokládá investor, tedy státní podnik Správa železnic, na rok 2024.

Ještě větší investici plánuje Správa železnic v Turnově. Začít by se mohlo podle předpokladů v roce 2025 až 2026 a náklady by měly dosáhnout 1,5 miliardy korun.

V plánu je i rekonstrukce stanice v Železném Brodě. Správa železnic už začala hledat firmu, která zpracuje záměr projektu. V případě Železného Brodu Správa železnic uvádí na svých stránkách termín modernizace v roce 2027.