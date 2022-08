Trutnov chce zavést v městské dopravě vlakovou linku do Libče. V čem je raritou?

Správa železnic vybrala společnost TMŽ se sídlem na pražských Vinohradech ve výběrovém řízení už v lednu letošního roku, od té doby se však kromě oslav 140. výročí lokální železniční dráhy Královec - Žacléř pořádaných městem nestalo na žacléřském nádraží nic a dál pustne. Vítězná firma, která se zabývá budováním a provozem zážitkových železnic pro děti a turistickým ruchem a uspěla v konkurenci tří dalších zájemců, čekala přes půl roku na vyjádření vlády. Ta musela prodej majetku Správy železnic odsouhlasit. Při prodeji železničních tratí v Česku byl takový zájem dosud nevídaný.

Společnost TMŽ zaplatí za odkup železniční dráhy a dvou nádražních budov 2,4 milionu korun, zároveň musí složit bankovní záruku 6,3 milionu korun.

Šlapací drezíny na žacléřské trati. Správa železnic ji prodá pražské firmě TMŽ

„Vláda už prodej schválila. Správa železnic připravila kupní smlouvu, kterou jsme podepsali, v současné době vyřizujeme bankovní záruku, což bude trvat zhruba do konce září. Je to dlouhý proces s dokládáním řady dokumentů o naší firmě. Poté uhradíme kupní cenu a proběhne změna v katastru nemovitostí. K fyzickému předání dráhy by tak mohlo dojít zhruba v listopadu,“ nastínil harmonogram majitel společnosti TMŽ Martin Dvořák.

Podívejte se, v jakém stavu jsou nádražní budovy, které prodává Správa železnic

„V příštím roce už bychom chtěli zahájit v Žacléři provoz. Předpokládám, že o příštích letních prázdninách by mohly jezdit drezíny. Mělo by to klapnout. Stejně tak stání pro obytné vozy a karavany s připojením na elektřinu. Rovná plocha vedle nádražní budovy se k tomu hodí,“ potvrdil záměry Dvořák.

Inspirace na jihu Moravy

Fakt, že se našel majitel, který probudí uvadlé vlakové nádraží, kvituje starosta Žacléře Aleš Vaníček. „Jsme rádi, že železniční trať někdo koupil a má s ní záměry. Doufáme, že nám to pomůže oživit atraktivitu Žacléře a turistického ruchu ve městě,“ řekl.

FOTO: Do Žacléře přijel Hurvínek, železniční trať slavila 140. výročí

Šlapací drezíny by jezdily ze Žacléře do Lampertic. „Z Lampertic do Královce je stoupání poměrně veliké. Tam zatím provoz nebude,“ vysvětlil.

Železniční stanice v Lamperticích.Zdroj: Deník/Jan Braun

Jedna turistická drezína stojí 150 až 170 tisíc korun. Vyrábět je bude zámečník Svatopluk Stokláska z jihomoravských Ratíškovic. „Zatím necháme vyrobit tři. Fungovaly by podle vzoru z Ratíškovic a Hevlína na jižní Moravě. Kopírujeme to od nich. Drezíny budeme chtít upravit tak, abychom je mohli provozovat v Žacléři i v zimních měsících, kdy tam jezdí hodně lidí do hor. Kvůli sklonu tratě budou muset mít trošku jiné převody a vylepšené brzdy,“ upřesnil.

Drezíny jezdí po železnici tak rychle, jak šlapete, v průměru kolem 10 km/h. Mají šest míst, čtyři na sezení na lavicích, dvě na bicyklových sedadlech. „Většinou to bývá tak, že tatínek s maminkou šlapou a děti se vezou,“ dodal Dvořák.

O dráhu a nádraží v Žacléři je bitva, přišly čtyři nabídky. Rozhodne vláda

Nocleh na nádraží

Pro využití nádražní budovy v Žacléři má několik konceptů. „Časem ji chceme dostat do lepšího stavu, to samozřejmě nebude příští rok. Záleží také na domluvě s městem Žacléř, co se bude dělat s nádražím. Předpokládám, že se dokážeme dohodnout a vzájemně si vycházet vstříc. U budovy v Lamperticích se nabízejí dvě řešení. Buď bude sloužit jako příslušenství k provozu drezín, nebo ji přebudujeme na ubytování pro turisty, podobně jako to mají Jindřichohradecké místní dráhy, které využívají nádražní budovy k tomuto účelu. Pro turisty je to atrakce, že můžou spát na nádraží. Varianta s ubytováním je v Lamperticích pravděpodobnější,“ uvedl.

Získá železniční trať u hranic armáda? Je to varianta prodeje žacléřské dráhy

Železniční trať je podle něj v solidním stavu, nepředpokládá proto větší investice do infrastruktury.

Firma TMŽ už odkoupila v roce 2019 od Správy železnic opuštěnou trať Čejč - Uhřice na Hodonínsku za 2,8 milionu korun. „Budujeme tam velkou zážitkovou železnici pro rodiny s dětmi o délce 16 km,“ sdělil majitel firmy TMŽ.

Chceme se postarat o nádraží, je strašidelné, tvrdí starosta Královce