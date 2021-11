/FOTOGALERIE/ Chátrající nádražní budovy v Žacléři a Lamperticích a nevyužívanou pětikilometrovou železniční trať Královec - Žacléř u česko-polských hranic nabízí Správa železnic k prodeji za 1 milion a 142 tisíc korun. Podívejte se, jaký je jejich současný stav.

Železniční stanice v Lamperticích je součástí regionální dráhy, kterou chce Správa železnic prodat. | Foto: Deník/Jan Braun

Zájemci se můžou hlásit ve veřejné soutěži do 30. listopadu. Kupující se musí zaručit, že udrží provozuschopnost dráhy minimálně dalších pět let a doloží bankovní záruku 6,3 milionu korun. Je to už druhá letošní veřejná soutěž. Při té první na cenu 9,7 milionu korun nikdo nezareagoval. Povede se prodat žacléřskou dráhu napodruhé?