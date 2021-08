Zatímco čínské fabriky chrlí 20 tisíc paddleboardů měsíčně, David Stolín v rodinném podniku s manželkou vyrobí ročně 80 až 90 kusů. Během jednoho týdne zvládnou Stolínovi dvě prkna. Potrpí si na kvalitní materiál. Můžete si je strčit do batohu, nafouknout pumpičkou u rybníka a vyrazit na vodu.

"Výroba je celkem jednoduchá. Nakoupíme distanční tkaninu v roli, ze které se podle šablony vyřízne tvar prkna. Pak se slepí bočním spojem, přilepíme nášlapnou plochu, na které se při paddleboardingu stojí. Na závěr se přidávají poutka, ploutvičky, ventil a nakonec loga," popisuje David Stolín výrobní proces. K prknu dostávají zákazníci pádlo. Většinou je třídílné, aby se dalo rozložit a sbalit do vaku, ve výbavě nechybí pumpička. "Někdo chce na prkno berušku nebo hrošíka, dělal jsem i duhového jednorožce," vybírá zvláštní požadavky zákazníků.

David Stolín se věnuje výrobě paddleboardů od roku 2012. Začátky byly zajímavé. "Byli jsme tři kamarádi, dva z Trutnova a jeden z Litomyšle, kteří si chtěli udělat svoje vlastní prkna," vypravuje. První prkna měla 150 centimetrů, jezdily na nich jejich děti. "První kousky se povedly. Pak jsme na nich začali jezdit my. Viděli to naši známí, kteří je také chtěli. Začali jsme proto přemýšlet nad komerční stránkou výroby," vzpomíná na začátky, které se odehrávaly v Litomyšli a poté v kozím chlívku v Markoušovicích u Trutnova.

"Chodili jsme normálně do práce, dělali jsme tesaře na střechách. Výroba paddleboardů byl takový koníček. Potřebovali jsme dílnu, tak jsme využili kozí chlívek. Byla to klasická garážovka," usmívá se.

Při výrobě nafukovacího prkna se inspiroval na internetu. "Dohledal jsem patent z roku 1936, podle kterého Goodyear vyráběl nafukovací letadlo. Tehdy to bylo myšlené jako únikový modul pro americkou armádu. Nafukovací letadlo shodili Američané v kapsli, člověk si ho na poušti nafoukl, zároveň plavalo," přibližuje, kde našel vzor pro materiál k výrobě.

Ta se postupně rozbíhala. Objednávky přibývaly. "Přestali jsme chodit na střechy a výroba paddleboardů se stala naším plnohodnotným zaměstnáním. Od roku 2015 jsme se zabývali už jen paddleboardy," vysvětluje.

Paddleboarding podle Davida Stolína boduje u lidí proto, že to je celkem jednoduchý sport. "Vypadá to složitě, pádlovat na prkně vestoje. Ale ten, kdo to zkusí, zjistí, že to není až tak náročné. Podle mých zkušenosti se každý naučí jezdit do pěti minut. Na klidné vodě se dají základy paddleboardingu rychle zvládnout," tvrdí.