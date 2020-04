Vrchlabí - Rada města Vrchlabí na svém jednání schválila, že nájemcům nebytových prostor v objektech města, kteří byli v rámci vyhlášeného nouzového stavu nuceni své provozovny uzavřít na základě opatření nařízených státem, bude poskytnuta sleva ve výši 80 procent z nájmu, a to po dobu trvání tohoto opatření.

Ilustrační snímek. Městské byty | Foto: Deník / Lenka Mašová

"Nájemcům je dále umožněno hradit splátky nájemného se zpožděním, a to nejdéle do 31. prosince 2020, nebude-li dohodnuto jinak, aniž by to pronajímatel považoval za prodlení. O dalších úlevách bude rozhodnuto později podle aktuální situace a délky trvání opatření nařízených státem," uvedl tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák.