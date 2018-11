Nákup potravin pomůže v národní sbírce. Překonají v Trutnově loňský rok?

Trutnov - Na 34 místech v Královéhradeckém kraji, v prodejnách obchodních řetězců a drogeriích, bude v sobotu od 8 do 18 hodin probíhat Národní potravinová sbírka.

Kolik darují letos? Při loňské Národní potravinové sbírce darovali lidé v Trutnově rekordních 2067 kg zboží.Foto: Jan Bartoš

V celé republice se do ní zapojí přes 680 obchodů. Potraviny, nejlépe trvanlivé a drogistické zboží, které lidé v sobotu nakoupí a předají na místě dobrovolníkům, nejprve zamíří do potravinových skladů. Následně k potřebným lidem, kteří jsou v tíživé situaci, nejčastěji matkám samoživitelkám, seniorům nebo lidem v azylových domech. „Počet takových lidí roste, proto je hmatatelná pomoc velice přínosná,“ říká Martina Vágner Dostálová z Oblastní charity Trutnov, která zajišťuje sbírku ve spolupráci s potravinovou bankou v Hradci Králové.



Nejlepší je podle ní darovat trvanlivé produkty, které lze přímo zkonzumovat. „Ideální jsou hotová jídla, konzervy, paštiky, těstoviny, polévky v sáčku, přesnídávky, piškoty, vitamíny,“ jmenuje nejvhodnější produkty. V Trutnově loni vybrali rekordních 2067 kg potravin. „Lidé, kteří pomáhají nákupem potravin, oceňují, že podpora zůstává v regionu, v místech, kde žijí,“ dodává.



Jakmile Národní potravinová sbírka v sobotu v 18 hodin skončí, putuje získané zboží do potravinového a humanitárního skladu, který je pod kontrolou Krajské veterinární inspekce. Odtud míří k lidem, kteří je nejvíce potřebují. Kam konkrétně půjdou, řeší Oblastní charita v úzké a osvědčené spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu v Trutnově. Loni se tak dostalo vybrané zboží k více než tisícovce lidí Trutnovska.



V kraji se můžete zapojit do Národní potravinové sbírky na třinácti místech v Hradci Králové, na šesti v Trutnově a také ve Dvoře Králové, Vrchlabí, Náchodě, Jaroměři, Jičíně, Hořicích a Rychnově.



Národní potravinovou sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, Nadějí, Armádou spásy a Charitou Česká republika. Na realizaci sbírky se podílí také řada neziskových organizací a tisíce dobrovolníků.



SEZNAM MÍST NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY NA TRUTNOVSKU

Trutnov:

Rossmann, Horská ulice

Billa, ulice Čs. Armády

Tesco, Obchodní ulice

Penny Market, Horská ulice, Horní Staré Město

dm drogerie, Obchodní ulice (u Teska)

dm drogerie, Horská ulice (OD Máj)



Dvůr Králové nad Labem:

Tesco, Alešova ulice

dm drogerie, ulice 17. listopadu



Vrchlabí:

Rossmann, Krkonošská ulice

Lidl, Lánovská ulice

dm drogerie, Lánovská ulice