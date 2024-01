Stanislav rezignoval na post ředitele krajského sociálního zařízení, který vykonával po nástupu na ministerstvo v lednu 2022 zdarma, v rámci neplaceného volna. „Situace byla neudržitelná. Nestalo se ale tady nic protizákonného,“ zdůraznil. Pochybení nicméně přiznal. Rada kraje v pondělí schválila vypsání výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku Domova sociální péče Tmavý Důl. Od 1. února dočasně pověřila jeho vedením Martina Scháněla, ředitele Domova důchodců Černožice.

„Bylo to neobvyklé, ale po příchodu na ministerstvo jsem se rozhodl působit v Tmavém Dole dál, na úkor svého osobního volna a rodinného života a bezplatně, kvůli zachování kontinuity. V Tmavém Dole jsem měl trvalého zástupce a služba fungovala dobře, na prvním místě pro nás byla péče o klienty. To se dařilo perfektně,“ řekl Antonín Stanislav na pondělním setkání s novináři, na kterém vysvětloval svoji situaci. Měl u toho připravené šanony se smlouvami a fakturami.

Na případ náměstka ministra spravedlnosti, který zároveň vedl Domov sociální péče, upozornil v sérii článků server Seznam Zprávy. „Staly se administrativní chyby při zaregistrování smluv na IT vybavení, to uznávám. To byla naše chyba a beru to jako svoji zodpovědnost,“ přiznal Stanislav.

„Bude se mi odcházet velmi těžko, ale práce, kterou jsem tady odvedl, je nezpochybnitelná. Když jsem nastoupil v roce 2017, tak se uvažovalo o tom, že se Tmavý Důl zavře, místo toho se nám podařilo vybudovat s kolegy jeden z nejlepších domovů pro seniory,“ prohlásil. Domov v poslední době navýšil kapacitu na 156 klientů, stojí na místě bývalého komunistického lágru a uhelného dolu v lesích nedaleko Rtyně v Podkrkonoší.

Po vypuknutí kauzy krajský úřad poslal do Tmavého Dolu v prosinci hloubkovou kontrolu, která nadále probíhá. Hejtman Martin Červíček vyzval Antonína Stanislava (oba jsou z ODS), že pokud neukončí působení na ministerstvu spravedlnosti, navrhne jeho odvolání z pozice ředitele, a to bez ohledu na výsledky auditu. Stanislav poté oznámil rezignaci na post ředitele k 31. lednu 2024, vysvětlil to časovými a rodinnými důvody.

„Žádný politický nátlak v tom nebyl. Rozhodl jsem se naprosto svobodně. Chyby jsem udělal, ale co se týká péče o klienty a zaměstnance, vždy byla naprosto perfektní. Aby nedocházelo k zbytečnému pnutí, že sedím na dvou židlích, byť jedna byla neplacená, vyhodnotil jsem situaci a rozhodl se z funkce ředitele v Tmavém Dole odstoupit,“ řekl v pondělí Stanislav.