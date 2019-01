Krkonoše - Pivo je téma vpravdě národní a není tak divu, že došlo ke spojení s další českou zálibou, turistikou. Kdo rád obojí, může vyrazit třeba na Krkonošskou pivní stezku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Vznik umožnil rozmach minipivovarů, za poslední roky jich v horách i pod nimi vyrostla téměř desítka,

Krkonošská pivní stezka spojuje Vrchlabí, Friesovy boudy a Luční boudu. Trasa měří 22 kilometrů a nabízí nejen ochutnávky pěnivého moku, ale i výhled na vrcholové partie hor. Vždyť minipivovar na Luční je s 1410 metry nejvýše položený v celé České republice.

A že to celé funguje, dokládá příspěvek Sdružení přátel piva z Vlašimi. „Z Malé Úpy jsme vyrazili na Luční, kde probíhalo hodnocení až do pozdních večerních hodin. Další zastávkou byly Friesovy boudy a skončili jsme ve Vrchlabí. Celý třídenní pochod byl ve znamení mimořádně vysokých teplot, které příjmu tekutin nahrávaly. Nebyl tak problém získat dostatek razítek na pivní kartu, což nám přineslo malý dárek. Milá to památka na zajímavý pivně turistický počin, který nám dlouho zůstane v paměti," podělili se o své zážitky.

Východočeši vedou v nákupech „lahváčů", na Liberecku je neoblíbenější pivo točené

Pivo stále zůstává tuzemským fenoménem. Tři ze čtyř lidí si v loňském roce obstarali zrzavý nápoj pro domácí konzumaci, více než čtvrtina dotázaných obyvatel Královéhradeckého kraje dokonce přiznala, že si pivo koupí alespoň jednou týdně. Na Liberecku si alespoň půllitr týdně dopřeje dokonce celých 30% populace.

Z průzkumu Deníku přitom vyplývá, že nejčastěji Východočeši vyhledávají světlé pivo, a to hned v 68 procentech. Dalších 14 procent populace má pak raději pivní moky s příchutí.

Spotřeba piva je v Královéhradeckém kraji nad průměrnou celorepublikovou hodnotou. Nejoblíbenější je jeho desetistupňová varianta, což doložilo 51 procent občanů. Na Liberecku naopak nejvíce táhnou „jedenáctky", které se oblibě těší v celém Podkrkonoší.

Zajímavý je také vhled do statistik oblíbenosti lahvového piva. Zde je Královéhradecký kraj na absolutní špici, protože hned 66 procent občanů si „lahváče" domů během loňského roku alespoň jednou koupilo. Zároveň třetina Východočechů přiznává, že si raději zaplatí více peněz za kvalitní pivo. V sousedním Libereckém kraji je naopak oblíbenější točené.

Pod Krkonošemi se zvýšené oblibě těší také nealkoholické pivo. Vyhledává ho alespoň 19 procent populace.

K dobrému jídlu dobré víno, míní Východočeši

Není to pro Východočechy úplně nejlichotivější vizitka. Podle nedávného průzkumu více než kde jinde v zemi totiž holdují pití alkoholu doma-Na hospody zanevřeli tak silně, jako nikde jinde v Česku. Skupují v obchodech lahvové pivo, hlavně pak jedenáctku.

Ale abychom nebyli jen zlí. Ze stejného výzkumu vyplynulo, že typický východočeský pijan je i poměrně náročný. A za dobré pivo nebo víno je ochoten si připlatit. A když víno, tak hlavně červené. Nejlépe k dobré večeři. Na sklenku kvalitního vína k jídlu si prostě Východočeši potrpí.

A zajímavé je, že Východočeši vůbec nefigurují na horních příčkách pijanů tvrdého alkoholu. Oblíbená je tady podobně jako na Moravě pouze slivovice nebo hruškovice.

A to není zlé zjištění. „Měkký" alkohol totiž na rozdíl od kořalky není tak zdraví škodlivý. „Pro zdravého člověka je normální množství dvě skleničky vína,tedy čtyři deci. Ale třeba dávka nad 60 gramů etylalkoholu, tedy více než tři sklenice dvou deci stolního vína při pravidelné denní konzumaci, je považována za nadměrnou a zdraví škodlivou," podotkl před časem v Deníku známý odborník na alkoholismus Petr Popov.

Známé třeba jsou pozitivní účinky červeného vína na kardiovaskulární systém.

Větší spory expertů panují ohledně piva a především pak tvrdého alkoholu. Většina se jich však shodne na tom samém jako u vína: V malém, respektive přiměřeném množství je pivo zdravé. A jak se říká, lepší jedno než žádné a lepší dvě piva než jedno.

Avšak už ne více. Játra je třeba nechat odpočinout. Podle řady odborníků je kvůli tomu škodlivější dát si každý den dvě piva, než jich vypít deset jednou týdně.

Alkohol je jednou z metel lidstva, ale státní intervence nikdy moc nepomohly. Je třeba zajímavé, že při zkoumání výše spotřební daně a konzumace alkoholu na vzorku 27 evropských zemí se ukázalo, že neexistuje žádný vztah, žádná souvislost mezi zdaněním alkoholu a jeho spotřebou.

Jak a co pijeme

• Východočeši jsou v rámci Česka nadprůměrnými pijany. Ve větší míře pijí nejen víno, ale i pivo

• Z piv je v našem regionu nadmíru oblíbená „jedenáctka"

• Více než jinde také Východočeši holdují pití alkoholu doma: V posledním roce si koupily pivo domů téměř dvě třetiny zdejších obyvatel

• Z vína mají Východočeši více než jinde rádi červené