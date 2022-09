Také proto trvalo měsíc, než se chovatelům povedlo přírůstek zběžně zkontrolovat a pořídit první fotku. Malý medojed se narodil 14. srpna. „Beebee se ale vzdálila jen na krátký čas a rychle se dožadovala návratu k mláděti. Proto zatím nevíme, zda jde o samce či samici. To ukáže až zevrubnější veterinární prohlídka. Kdy k ní dojde, závisí na samici. Zachováváme zvířatům co největší klid a co nejpřirozenější podmínky k životu,“ uzavírá Gabriela Linhart.

Dvojice se od narození mláděte drží v zázemí Pavilonu šelem Joy Adamsonové. Vzhledem k tomu, že je vývoj medojedů pomalý, dá se očekávat, že porodní box opustí až za několik měsíců. To se také poprvé vypraví do venkovního výběhu. Při troše štěstí ale návštěvníci mohou mládě zahlédnout už nyní. V průchodu pavilonu běží přímý přenos chovatelské kamery, která míří do zázemí chovu medojedů.

Odchov je o to cennější, že pro safari park to není premiéra. První mládě v historii zahrady se narodilo stejnému chovnému páru, Beebee a Tysonovi, narodilo na Štědrý den 2020.

Medojedi patří mezi obávané živočichy. Kvůli jejich urputnosti a velmi silnému stisku čelistí se jich bojí i lvi. Podle některých teorií se dokonce například u mláďat gepardů vyvinula zvláštní bělavá hřbetní hříva, která připomíná právě světlá záda medojeda. Tomu se totiž takřka všichni ostatní živočichové raději vyhnou, a tak jsou zranitelná geparďata v bezpečí.

Medojedi jsou také proslulí svou vytrvalostí a vynalézavostí. Díky silným drápům, s jejichž pomocí mimo jiné v přírodě dobývají podzemní hnízda divokých včel při honbě za medem, dovedou rozhrabat i velmi tvrdé materiály. Navzdory zavalitému zjevu výtečně šplhají a je jen málo překážek, s nimiž si nedovedou poradit. Díky obrovské síle navíc často stěhují předměty ve výběhu tak, aby byli spokojeni.

Pro ošetřovatele je medojed velmi náročným chovancem. Musejí mu pravidelně nabízet stále nové hračky nebo mu předkládat potravu netradičním způsobem.