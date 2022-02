FOTO: Narvané Krkonoše. Podívejte se, jak to vypadalo v sobotu v Malé Úpě

Krkonoše vzali lidé v sobotu útokem. Nádherné počasí a skvělé sněhové podmínky přilákaly do hor davy návštěvníků. Projevilo se to na dopravě, kterou museli usměrňovat policisté. Parkoviště praskala ve švech. Podívejte se, jak to vypadalo v Malé Úpě.

Krkonošské středisko Malá Úpa v sobotu 12. 2. 2022. | Foto: Miloš Šálek