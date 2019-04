Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. V naší školce také poskytujeme pravidelnou logopedickou prevenci.

Motto MŠ Pilníkov: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Co zvířátek jenom tu je, co tu ptáčků poletuje. A co je tu dobrých lidí, co si štěstí nezávidí. Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě. J. Čapek