Škola sdružuje mateřskou školu s kapacitou 28 dětí. Po ukončení čtvrtého ročníku žáci přecházejí do Základní školy Malé Svatoňovice. V jedné třídě se učí žáci dvou ročníků: 1. + 2. tř., 3 + 4. tř.

Na začátku školního roku jsme přivítali do první třídy devět nových prvňáčků. Ti jsou již od první třídy vedeni k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, učí se rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. Výuku cizího jazyka začínáme v první třídě.

Spojení věkových skupin se osvědčuje jako výhoda, kdy starší předávají své dovednosti mladším.

Zajišťujeme výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaných. Celkem škola čítá 35 dětí, vzdělávaných podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Ten se, jak již z názvu vyplývá, soustředí na výchovu a vzdělání takové kvality, aby žáci byli co nejlépe připraveni nejen na další studium, ale i na cestu životem. Škola je zapojena do mnoha projektů, třídních i celoškolních, kterými se snaží děti podporovat v rozvoji jejich nadání, znalostí, dovedností a fantazie a v neposlední řadě také vybudovat pozitivní vztah ke škole. Tyto projekty jsou nejrůznějšího charakteru (jmenujme např. Mléko do škol, Ovoce do škol, Masopustní veselí, Velikonoce, Vánoce, Vítání jara, Den Země, Etiketa pro děti, programy v rámci prevence rizikového chování a spoustu dalších).

Pro děti je také každoročně připravena pestrá nabídka zájmových činností (keramika, vaření, hudební kroužek, počítačový kroužek, sportovní kroužek či angličtina).

Snažíme se do aktivit zapojit i rodiče a veřejnost, proto ročně nacvičujeme několik vystoupení dramatického i hudebního charakteru a na jaře a na podzim pořádáme tzv. Tvoření s rodiči.

V dubnu nás čeká zápis do první třídy. Více informací o nás se dozvíte na webových stránkách školy: skola.velkesvatonovice.cz