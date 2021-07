Popadané stromy v blízkosti silnice, hromady s větvemi ze zahrad rodinných domů a plachty na poškozených střechách jsou v okolí Nemojova i osm dní po řádění počasí stále všudypřítomné. S následky bouřky se budou v některých obcích potýkat ještě velmi dlouho. Na místě je extrémní poptávka po řemeslnících a třeba v přilehlých lesích stále hrozí pády dalších stromů.

V Nemojově aktuálně řeší, jak z obce odvézt uklizené větve. „Lidé na to samozřejmě nemají techniku a my jako obec na to také nemáme úplně kapacity. Ale snažíme se a postupně už se to začíná zlepšovat,“ uvedl starosta David Pěnička. V obci se v době extrémní bouřky zrovna konaly dva skautské tábory. Hasiči z nich museli evakuovat 51 dětí a 13 dospělých. Dnes zejí tábory prázdnotou, ale při pohledu na zpřelámaný strom jen dva metry od stanu, ve kterém ještě nedávno spaly děti, i teď mrazí.

"Poslední informace kterou mám, tak první noc byli v nějaké tělocvičně v Hostinném. Pak si pro ně přijeli rodiče a tábory se zrušily, protože je samozřejmě nebezpečné být teď v lese a něco podnikat,“ informoval Pěnička. Většina popadaných stromů ve vesnici už totiž uklizená je, v lesích jsou ale stále vyvrácené stromy a jejich úklid potrvá dlouho. I proto starosta doporučuje do lesů aktuálně vůbec nevstupovat.

MUŽI Z TŘEBIHOŠTĚ BY MOHL POMOCI KRAJ

V nedalekém Horním Dehtově, části obce Třebihošť, se už úklid blíží ke zdárnému konci. Veškerá napadaná a navátá zeleň je svezená na jednu hromadu a obec zařídila její odvoz. Největší škody tu bouřka napáchala staršímu muži, kterému silný vichr odnesl celou střechu i s krovy. Střecha byla přitom jen dva roky stará. Ani tohoto muže ale obec nenechala na holičkách. „Už to máme všechno vyklizené, pán má nakoupené trámy a zažádali jsme krajský úřad, jestli by mu nedali finanční dar,“ uvedla starostka Iva Gracíková. Že žádost o finanční pomoc na kraj opravdu dorazila, potvrdil i Jiří Klemt z tiskového oddělení hejtmanství. O schválení daru bude rozhodovat Rada Královéhradeckého kraje v pondělí.