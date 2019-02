Krkonoše - Tradice Svatomartinského vychází z dávného zvyku vinařů připíjet si na svátek sv. Martina poprvé novým, jiskrným mladým vínem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Stranou nezůstali ani v trutnovské vinotéce U Kostela, kde včera přesně v 11 hodin rozdělali a rozlili první lahev. Poptávka po tomto vínu se každým rokem zvyšuje. Zatímco v roce 2006 přišlo na trh asi 350 000 lahví, loni to už bylo přes 600 000. Ročníku 2008 by do prodeje mělo jít víc než 700 tisíc lahví (276 tisíc bílého, 192 tisíc růžového a 265 tisíc červeného). O tom, zda smějí vinaři používat známku Svatomartinské, rozhoduje každoročně degustační komise. Letos se tímto titulem může honosit 80 vinařství.