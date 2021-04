/FOTOGALERIE/ Školáci na Trutnovsku se po dlouhé odmlce vrátili v pondělí ráno do lavic. Před začátkem vyučování absolvovali povinné testování na covid-19.

V pondělí 12. dubna se vrátili do školy také žáci 3. A ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově. Před zahájením výuky absolvovali povinné testy na covid-19. | Foto: Miloš Šálek

V ZŠ Školní ve Vrchlabí nastoupili v pondělí do školy žáci prvních a druhých tříd a 5. C. Do školy a na testování většinou přicházeli v doprovodu rodičů. Příští týden přivede rotační výuka do lavic žáky třetích, čtvrtých a dvou pátých tříd.