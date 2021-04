Sedm stovek dětí dorazilo v pondělí do jedenácti trutnovských mateřských škol, které zřizuje město. Byly pořádně natěšené. "Je to velká paráda. Děti se dočkaly kamarádů a můžou se s nimi konečně vidět jinak než přes sociální sítě. Mají k sobě blíž," vystihl situaci tatínek Dalibor Langr, který přivedl syna do MŠ Komenského.

"Z celkového počtu devíti set přišlo v pondělí do školek sedm set dětí. Všude to probíhalo úžasně. Děti byly natěšené, spontánní, objímaly se. Hned se zapojily do vzdělávacího procesu," řekla Vladimíra Priputenová, ředitelka organizace Mateřská škola Trutnov, do které patří jedenáct městských školek.

Děti nemusí absolvovat před vstupem do školky testování na covid-19, ani nemusí nosit roušky v areálu školky. Respirátory mají pouze učitelky, personál a rodiče. "Děti jsou v normálním režimu, podle školského zákona nemají žádné omezení. Pokud by děti šly na procházku ven mimo areál školky, tam roušky mít musí. Na zahradě nebo v budově školky ji ale mít nemusí," upřesnila Priputenová.

Do mateřských škol v Trutnově mohly od 12. dubna nastoupit děti s povinnou předškolní docházkou a děti od 2 do 5 let, ale jen rodičů vybraných profesí určených mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. U nich probíhalo v pondělí a čtvrtek antigenní testování na covid-19. Od pondělí 26. dubna se už mohly vrátit do školek všechny děti a bez testování.