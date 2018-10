Návrat plechového slona k silnici je otevřený

Trutnov - Naoko banální rozřezání plechového slona, který stál téměř padesát let u silnice vedoucí od Dvora Králové na Trutnov, zmobilizovalo tisíce lidí. Královédvorská zoologická zahrada oblíbený reklamní poutač rozřezala kvůli zákonu, který nařizuje odstranit od silnic bilboardy.

Slon, na kterého řidiči napříč generacemi troubili v automobilech pro štěstí, zmizel v minulém týdnu. Zpráva okamžitě zasáhla široký okruh veřejnosti. Lidé na protest podepisují petice za navrácení slona, svolávají protestní jízdy a shání sponzory, kteří by vypomohli s výrobou nového poutače.



Toho původního vytvořil v roce 1970 královédvorský umělec Lubomír Dvořák, který používá pseudonym Zvičina. Jeho vyhotovení si objednal zakladatel královédvorské zoo Josef Vágner.



Oblíbený talisman řidičů zmizel od silnice na popud Státního pozemkového úřadu Královéhradeckého kraje, na jehož pozemku stál. Podle pirátského poslance Martina Jiránka z Trutnova za tím stojí především špatný výklad zákona. „Zákon o odstranění billboardů je určitě správný. Není nutné žádného úředníka obviňovat z blbých zákonů, hlouposti či chuti zničit slona. Kdyby spolu státní orgány lépe komunikovaly, mohl slon stále stát,“ sdělil Jiránek na svém facebookovém profilu.

Vedení zahrady zaplavila během několika dnů doslova vlna ohlasů. Lidem se odstranění slona, který během let prošel mnoha podobami, nelíbí. „Slona jsme nikdy dávat pryč nechtěli. Několikrát jsme ho naopak už museli opravovat, protože jeho konstrukce nebyla v dobré kondici. Pokud se nám společně podaří přesvědčit úřady, že nejde o bilboard, ale o umělecké dílo, rádi ho k silnici vrátíme,“ řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. „Velmi pozitivně mě překvapily reakce lidí,“ dodal.



VYROSTE SLON?

Jedením z prvních, kdo za obnovu slona začal veřejně bojovat je Jiří Nývlt. Na internetu okamžitě začal organizovat vzpomínkové akce, ale i třeba petici, která se dožaduje jeho navrácení. „Najezdím ročně tisíce kilometrů a když vyjíždím z Trutnova, vždy na slona zatroubím na šťastný návrat. Je mi líto, že je slon pryč, měl jsem k němu určitý vztah, podobně jako řada jiných lidí,“ řekl Jiří Nývlt. Společně s dalšími zainteresovanými lidmi ho v nejbližších dnech čeká jednání s vedením safari parku. Ohlasy na podporu přicházejí nejen z východočeského regionu, ale i ze vzdálených měst republiky.



Jiří Nývlt prý bude usilovat o to, aby se slon k silnici vrátil. „Snažil jsem se najít určité řešení, jak slona k silnici vrátit. Pracuji v kovovýrobě, takže by nebyl problém ho vyrobit, pokud bychom sehnali finance. O osudu slona budeme nyní jednat,“ řekl Jiří Nývlt. „Představa je taková že bychom chtěli okopírovat původního slona. Ideálně bych chtěl vytvořit věrnou kopii, hrajeme si také s myšlenou, že bychom slona dali na druhou stranu silnice, udělali ho většího. V budoucnu by tímto místem měla procházet dálnice, takže by byl vidět z obou komunikací,“ upřesnil Jiří Nývlt.



ZVAL I SLAVIL

V minulosti se poutač proměňoval v mnoha barvách. Plakátovou plochu si z něho udělali třeba skauti, lákal na festival nového cirkusu do Trutnově, nejčastěji ale oslavoval sportovní kluby po výjimečných výsledcích. „Slon si žil v podstatě svým životem. Občas nás někdo kontaktoval, jestli by si ho mohl přemalovat. Často to ale lidé dělali bez vědomí zahrady. Pokud to ale nebylo urážlivé či hanlivé, většinou jsme to tolerovali,“ řekla Deníku před časem ke koloritu regionu Andrea Jiroušová.