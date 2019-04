Přímé spojení Krkonoš s Prahou, které zelený dopravce FlixBus zavedl na podzim, se na sezonu od dubna rozšířil o 22 přímých spojů.

Ilustrační fotografie. | Foto: Flixbus

Dopravce oznámil, že nové spoje nasadil v časech příhodných pro to, aby mohli cestovatelé vyrazit i na jednodenní výlet a pohodlně se dostali nazpět domů z Krkonoš do Prahy nebo z Polska do Krkonoš. Autobus staví kromě Jablonce také ve Smržovce, Tanvaldu, Kořenově a Harrachově, některé spoje dále pokračují přes polskou Vratislav až do Varšavy.