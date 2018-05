Nebezpečná křižovatka zmizí. Dvoru Králové se uleví

Dvůr Králové nad Labem - Dlouholeté volání řidičů po vybudování kruhového objezdu na křižovatce u léčebny zrakových vad letos utichne. Hradecký kraj má už během nadcházejících dnů nepřehledné místo na rušné silnici přebudovat.

Od poslední vážné nehody tu sice uplynuly už téměř dva roky. Stále však zůstává strašákem. „Křižovatka u oční školy je jedním z nejnebezpečnějších míst ve městě. Jsem strašně rád, že Královéhradecký kraj vyčlenil peníze na její opravu. Všichni si pamatujeme na poslední nehodu,“ řekl starosta Dvora Králové Jan Jarolím.



V červenci roku 2016 na nepřehledné křižovatce srazil nákladní vůz dvaašedesátiletou chodkyni s kočárkem. Se ženou tehdy v kritickém stavu a s těžkými poraněními odletěl vrtulník do hradecké nemocnice. Dvouleté dítě skončilo bez následků.



„Křižovatka je velmi nebezpečná především při jízdě směrem od muzea. Je u ní spousta přechodů, jezdí tu cyklisté, celé je to špatně,“ myslí si starosta. „I když je na silnici od Trutnova umístěný stálý radar, nejezdí tu auta úplně pomalu. Jsem rád, že ze Dvora Králové toto nebezpečné místo zmizí. Tím spíš mě mrzí nesmyslné hlasy, že rekonstrukce není potřeba,“ dodal Jan Jarolím.



Přestavba kritického místa má začít na začátku července. Do konce roku bude v případě příznivého počasí mělo být hotovo.



Vybudování nové kruhové křižovatky vyjde Královéhradecký kraj na 76 milionů korun. Řidiči budou v průběhu stavby projíždět okolními ulicemi. Ty pak královédvorská radnice opraví v nadcházejících letech.