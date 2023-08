„Z toho, že se tady vlk objevuje v takhle obydlené oblasti, nejsem rád, ale neumím si představit, že by se teď mělo jít střílet vlky. Nebude to tak, že se teď vrhneme do lesa a postřílíme každého vlka, kterého potkáme. Tak to určitě nebude,“ zdůraznil Kupský, který je zároveň jednatelem a lesmistrem organizace Lesy Dvůr Králové nad Labem.

Sám na vlka narazil zhruba před měsícem u Komárova. „Mělo by se v naší oblasti jednat o jeden kus, který ztrácí plachost. Viděli jsme i některé fotky, jak lidé fotili vlka za plotem jejich domu. V lese jsme našli dva kusy stržených srnců nad Dvorem Králové,“ uvedl Kupský.

„Viděl jsem video z Chotěvic nebo Pilníkova, na kterém člověk odháněl vlka od sebe a on se nenechal. Tam bych si zásah dokázal představit. To už jsou nebezpečné situace. Přeci jenom jsou tady dětské tábory kolem Dvora Králové, lidé se můžou cítit ohrožení,“ upozornil.

Odlov vlků nikdo neplánuje

Před rokem si podle něj nikdo ani nepředstavil, že by se na Trutnovsku mohli vlci střílet. „Ale to se tady vlci nevyskytovali. Až letos na jaře se začaly objevovat případy z Janských Lázní, Chotěvic, Pilníkova, Rudníku, Dvora Králové a dalších míst,“ dodal hospodář Mysliveckého sdružení Dvůr Králové nad Labem.

Krajský úřad povolil na Trutnovsku odstřel vlka. Jaké jsou lokality a podmínky?

Podle ochránců přírody ze Správy KRNAP nebude znamenat udělení výjimky hromadné střílení vlků. „O situaci víme, byli jsme u toho od začátku. Odlov vlků nikdo neplánuje. Výjimka byla udělená jen pro případ, že by opravdu došlo k problémovému chování jedince vlka. Samotné rozhodnutí k odlovu vlka musí odsouhlasit komise odborníků,“ připomněl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. „V současné době už smělé chování vlků z března a dubna, které jsme zaznamenali, víceméně pominulo,“ řekl Drahný.