Bez praktického lékaře jsou v Trutnově až čtyři tisíce lidí. „Lidé se ke mně hlásili už v předstihu, kapacita se rychle naplnila. Čekal jsem, že to tak bude. Problém s praktickými lékaři v Trutnově je velký,“ potvrzuje. Někteří lidé podle něj těžko nesou, že už je nemůže zařadit k sobě do kartotéky. „Jsou naštvaní, když je odmítnu. Někdy to bývají i dramatické situace,“ tvrdí lékař, který pochází ze Dvora Králové nad Labem, kde pracoval deset let v nemocnici na interním oddělení. Jako praktický lékař působil v Trutnově-Poříčí a v centru Trutnova.

Vadí mu, že někteří lidé nechávají přepsání doktora na poslední chvíli nebo se vůbec nestarají o to, kdo je jejich praktický lékař. To může vést k problémům.

Lékaři stárnou, nástupců je nedostatek. Na venkově mohou nastat problémy

Petr Volf ordinuje denně. Dvakrát týdně až do 18 hodin, aby lidé měli možnost přijít po práci. Jakmile odejde poslední pacient, přichází na řadu administrativa. Posudky pro Okresní správu sociálního zabezpečení, formuláře pro zdravotní pojišťovny, předepisování lázní. „Je to dost ubíjející. Některé formuláře, především pro komerční pojišťovny, jsou dost komplikované a mají zbytečně mnoho položek. Jejich vyplňování zabere hodně času. Několikrát jsem v ordinaci kvůli tomu i přespával,“ popisuje.

Úspěšná spolupráce s nemocnicí

S čím je naopak velmi spokojený, to je spolupráce s trutnovskou nemocnicí. „Je perfektní. Máme propojené systémy, lidé můžou jít hned na rentgen, do lékárny, na vyšetření u specialistů, do laboratoře, na mikrobiologii. Je to výhodné pro obě strany,“ vyzdvihuje.

Potvrzuje to i samotná nemocnice ústy ředitele Miroslava Procházky. „Pozitivní efekt to má i pro nás jako pro nemocnici. Je to vzájemná synergie. Je to jako by byla poliklinika vedle nemocnice," pochvaluje si spolupráci Procházka a dodal, že to není úplně až tak neobvyklé, aby byla ordinace praktického lékaře přímo v areálu nemocnice. „V některých dalších nemocnicích to tak je.“

Podle Petra Volfa je většina lidí, kteří k němu přicházejí se zdravotními problémy, rozumných a dají na rady lékaře. „Dost pacientů má ale pocit, že na kašel mají dostat předepsaná antibiotika a dožadují se jich. Snažím se zachovávat racionální antibiotickou terapii. Antibiotiky se léčí bakteriální infekce, většina nachlazení a kašlů jsou způsobeny virovou infekcí. Lidé hlavně musí přestat mít pocit, že jsou nepostradatelní. Důležité je vyležet se doma a nechodit nemocný do práce,“ má jasnou radu.

Praktičtí lékaři ve městě chybí

Také další praktičtí lékaři v Trutnově jsou vytíženi a nemají volné kapacity. Bez praktického lékaře proto zůstávají tři až čtyři tisíce lidí. V okresním městě působí aktuálně 12 poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro dospělé. Chybí tři a je to citelně znát.

„Stát dlouhodobě podcenil tuto situaci. Navíc v Česku máme nejvyšší počet kontaktů pacienta s lékařem v Evropě. Nicméně současné ministerstvo, kraj i pojišťovny jsou si situace plně vědomi. Situaci se snaží řešit navýšením peněz pro rezidenční místa pro absolventy lékařských fakult v ordinacích akreditovaných praktických lékařů a dotačním programem pro studenty," vysvětluje předsedkyně Sdružení praktických lékařů Trutnovska Tamara Hynková.

„Problém v Trutnově vznikl v minulosti a nyní vyplaval na povrch, byla to jen otázka času. Řešením ale není jednorázová dotace pro praktika z jiné oblasti, který zde setrvá jen dočasně. Řešením je výchova mladých lékařů, kteří se v našem oboru budou cítit sebevědomě a budou náležitě ohodnoceni," dodává Hynková.