Výhrady obyvatel

„Nechce se mi koukat z balkonu do sebelepší fasády parkovacího domu, protože spodní patra přilehlých panelových domů přijdou nenávratně za 200 milionů o přímé sluneční paprsky a ještě se zvýší koncentrace výfukových plynů,“ reagoval jeden z místních obyvatel Stanislav Kůta. „Je pravda, že na Zelené Louce je problém s parkováním, ale určitě ne pro obyvatele ulice Pampelišková. Podívejte se do ulic Za Komínem, Tichá, Úpská nebo v okolí ZŠ Mládežnická. A to nezmiňuji starou půlku Zelené Louky,“ dodal.

Plán Trutnova na stavbu parkovacího domu narazil na odpor obyvatel paneláků

K výstavbě parkovacího domu mají představenstva tří okolních samospráv vážné výhrady z hlediska jeho umístění v okolní zástavbě i kvůli zrušení stávajícího kvalitního parkoviště. "Postavili jsme se proti plánu výstavby parkovacího domu v navržené lokalitě. Naše výhrady jsme sdělili vedení města,“ uvedli zástupci představenstva společenství vlastníků a bytového družstva v Pampeliškové ulici v polovině listopadu, kdy Deník o záměru výstavby parkovacího domu na Zelené Louce informoval.

Přidat parkovací místa

„Při plánování parkovacího domu jsme vnímali, že jde o zásah do života obyvatel žijících v této lokalitě, proto zadání znělo, že parkovací dům nemá být vyšší než sousední budova nákupního centra. Lokalita má z našeho pohledu dvě přednosti. Žádným způsobem nezasahuje do zeleně, je to zastavěná plocha a nachází se prakticky v centru Zelené Louky s výhodnou docházkovou vzdáleností,“ vysvětlil záměr trutnovské radnice starosta Michal Rosa.

Místo jednoho sedm. Okolí Trutnova obsadí příští rok úsekové radary

Město se opíralo také o výsledky letošního průzkumu na Zelené Louce, podle kterého by si lidé nejvíce přáli, aby radnice primárně investovala do zlepšení situace s parkováním. Parkovacích míst je na sídlišti nedostatek, chybí jich přibližně 400. "V první řadě, a to nebudu jediný, by bylo potřeba vymyslet parkování. Bydlím tady od narození, sídliště se postupně plní a už není kde parkovat," vyjádřil se Jiří Stefanidis, když město oznámilo záměr revitalizovat zastaralé prostředí na Zelené Louce.

Navzdory tomu, že se část obyvatel velkého sídliště v Horním Starém Městě postavila proti stavbě parkovacího domu, radnice v přípravách pokračuje. Důležitou roli totiž hraje podle vedení města zřízení nástupních ploch pro požární techniku, kvůli nimž mohou zmizet až desítky parkovacích míst.

Místa pro hasiče

Podle vedení města paradoxně stejná bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek, která hlasovala proti výstavbě parkovacího domu, trutnovskou radnici nedávno oficiálně požádala o zřízení nástupních ploch pro požární techniku hasičů. To je problematika, která se výhledově bude týkat mnoha bytových domů nejen na Zelené Louce a může mít vliv na snížení počtu parkovacích stání.

„Obnovení nástupních ploch pro požární techniku v Pampeliškové ulici by znamenalo ztrátu až 50 míst k parkování. Usilovně proto pracujeme s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje na alternativním řešení, kterým je zřízení nástupních ploch z vnitrobloku těchto bytových domů,“ objasnila aktuální stav Klára Bednářová, vedoucí odboru majetku města.

Kraj investuje do trutnovské nemocnice 600 milionů, postaví tam i parkovací dům

Úbytek tolika míst by ovlivnil život celého sídliště. Radnice proto plán výstavby parkovacího domu neodkládá. „Vnímáme a respektujeme názor obyvatel zmíněných bytových domů, máme však odpovědnost i k obyvatelům navazujících ulic. V přípravě parkovacího domu budeme tedy pokračovat. O vlastní realizaci stavby bude zastupitelstvo města rozhodovat, až se situace ohledně nástupních ploch vyjasní a také až bude zřejmé, zda město na parkovací dům získá dotaci,“ řekl Rosa.

„Souběžně budeme hledat možnosti vybudování nových nebo rozšíření stávajících parkovacích ploch v dalších ulicích Zelené Louky,“ dodal starosta.

Parkovací dům už slouží návštěvníkům Pece, vícedenní hosty zatím vyhlíží marně

Náklady na výstavbu parkovacího domu se pohybují kolem 180 milionů korun. Radnice chce požádat o dotaci, na stavbu parkovacího domu by mohla dostat až 80 milionů korun. Čím dříve se město přihlásí do dotační výzvy, tím větší má šanci získat výraznější objem peněz. „Dotační výzva je průběžná, což znamená, že se může stát, že v dalších měsících bude možnost získat peněz výrazně méně, nebo se může také stát, že o tuto příležitost přijdeme,“ konstatoval Rosa.

Zeleň i fotovoltaické panely

Město má zpracovanou architektonickou studii od náchodského Atelieru Tsunami. Lokalita by splňovala podmínky dotace. "V současnosti se v místě nachází parkoviště, které je tvořeno převážně asfaltem a dlažbou. Obyvatelé okolních bytových domů jsou vystaveni značnému hluku a prachu z parkoviště i z hlavní komunikace v ulici Horská. Parkovací dům je navržen tak, aby společně se sousedními jednopodlažními objekty tvořil před bytovými domy bariéru. Zlepší se tak životní prostředí, navýší počet parkovacích stání a celkový komfort pro obyvatele a návštěvníky této lokality," popsal projekt jednatel Atelieru Tsunami Michal Ježek.

Parkovací dům je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce s parapety, které zamezují oslňování okolních bytů světlomety aut, a s předsazenou fasádou.

Opravy skleněné lávky i mostů. Trutnov připravuje investice do infrastruktury

"Směrem k ulici Horská je dům nejvíce vystaven slunečnímu svitu. Ten využívají fotovoltaické panely k výrobě elektřiny, která bude v kombinaci s menším úložištěm zajišťovat soběstačný provoz parkovacího domu (osvětlení, provoz závor), přebytky pak budou odprodány do veřejné sítě a v budoucnu je možné je využít k nabíjení elektroaut. Fotovoltaické panely stíní vnitřní prostředí a umožňují přirozené větrání objektu. Směrem k bytovým domům tvoří fasádu síť s popínavou zelení pohlcující hluk, světlo a prach z parkovacího domu a zkvalitňující tak okolní prostředí. Pohledy z oken okolních bytů budou tedy směřovat do zeleně," upřesnil Ježek.

Pro snadnější orientaci přijíždějících automobilů je na nároží umístěn symbol P, vstup a vjezd je doplněn zahloubeným reliéfem draka - symbolem města Trutnov.