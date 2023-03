Jedním ze zásadních témat, která rezonují napříč republikou, je nedostatek zubních lékařů. S problémem se potýkají i ve Dvoře Králové nad Labem, ale vedení města se ho chystá aktivně řešit. Zastupitelé budou proto na svém zasedání ve čtvrtek 23. března projednávat poskytnutí finančního daru ve výši 2,5 mil. korun na nákup vybavení do nové stomatologické ordinace.

Podle mluvčí radnice Miroslavy Kameníkové je v současné době ve Dvoře Králové nad Labem sedm ordinací, poskytujících základní ambulantní stomatologickou péči. Dvě z ordinací v nedávné době svou činnost ukončily. „Řada občanů se tak nyní potýká s problémy při shánění nového zubaře. I z tohoto důvodu uvažujeme o podpoře nově vznikajících ordinací," vysvětluje záměr starosta Jan Jarolím.

Situace se zubaři trápí i Trutnovsko. Na plný úvazek jich ordinuje sedmdesát

Finanční pobídka je jednou z možností, jak může město ovlivnit poskytování odborné lékařské péče ve Dvoře Králové nad Labem. „V opačném případě by se mohlo stát, že dojde k omezení dostupnosti zdravotní péče a občané budou muset nejen za specialisty dojíždět, což se v současnosti už v řadě případů děje," podotýká starosta. Ten také upozorňuje, že obdobnou cestu volí i řada jiných měst či obcí. „Ve chvílích, kdy plošně selhává role zdravotních pojišťoven, které mají obecně povinnost zajišťovat svým pojištěncům místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, je tak asi nepsanou povinností vedení jednotlivých obcí a měst se pokoušet hledat jakákoliv řešení, jak svým občanům tyto služby zajistit,“ konstatuje starosta Jan Jarolím.

V malých obcích chybí zubaři

Navržený způsob podpory poskytovatelů zdravotní péče prodiskutovala také zdravotní komise, která záměr jednoznačně podpořila a doporučila ho vedení města schválit. „Jako členové zdravotní komise jsme se shodli na tom, že je to jedna z možností podpory ambulantních specialistů, kterou by město mělo jednoznačně využít," říká místostarosta Vítězslav Šturma a dodává, že by město mohlo tuto formu podpory využít i v případě jiných nedostatkových ambulantních specialistů, například pediatrů, či praktických lékařů.

"Konečné slovo však budou mít zastupitelé, kteří rozhodnou, zda město finanční prostředky na podporu vzniku nové stomatologické ordinace vydá či nikoliv," dodává Miroslava Kameníková.