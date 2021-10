Nejchladnější srpen za posledních deset let snížil návštěvnost Krkonoš

Méně lidí než v loňském roce přijelo během letních prázdnin do Krkonoš. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Správa KRNAP. Vliv na to mělo nepříznivé počasí. Srpen byl podle meteorologů nejchladnější za posledních deset let. Sněžka však byla nadále ve velkém obležení turistů a vydalo se jich na ni více než v loňském roce. V jeden den, 6. července, vystoupalo pěšky na nejvyšší českou horu přes devět a půl tisíce lidí. Další tam svezla lanovka z Pece pod Sněžkou. Ta v červenci přepravila celkem 48 tisíc osob, v srpnu 46 tisíc a v září 33,7 tisíce lidí.

Na Sněžku se v létě vydalo více turistů než v loňském roce, denním rekordem je 9470 lidí 6. července. | Foto: Michal Fanta

Správa Krkonošského národního parku během prázdnin pečlivě sledovala intenzitu a vývoj návštěvnosti zejména v hřebenových partiích Krkonoš. Nešlo však o nijak dramatický pokles. Krkonoše naopak zaznamenaly jednu z nejvyšších návštěvností od roku 2012. Od této doby KRNAP monitoruje průchody turistů. Pro srovnání: Safari Park Dvůr Králové, který je dlouhodobě nejnavštěvovanějším turistickým cílem Královéhradeckého kraje, kde lze přesně určit počet návštěvníků, měl rekordní den letošního roku 5. července, kdy tam přišlo 8343 lidí. Sněžka dostala letos extrémně zabrat, největší davy se hrnou z Polska Přečíst článek › Správa KRNAP využívá k monitorování pohybu návštěvníků na horách, a to nejen pěších, ale také cyklistů a automobilů, stacionární sčítací zařízení Eco-counter. Má jich 27. "Je patrné, že letošní letní sezona byla oproti zcela specifickému loňskému roku ovlivněna možností vycestovat do zahraniční a obzvláště počasím. Návštěvnost hřebenových partií Krkonoš nedosáhla takové intenzity jako v extrémním roce 2020," konstatoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Rekordní čísla ze Sněžky. Pěšky na ni chodí i devět tisíc lidí denně Přečíst článek › Letošní prázdniny byly podle hodnocení meteorologů srážkově nadprůměrné, když v průměru spadlo o 30 procent srážek více, a teplotně podprůměrné. "Zejména srpen je hodnocen jako nejchladnější za posledních deset let. Během srpna bylo rovněž o čtvrtinu méně slunečních dnů, než je obvyklé," uvedl Drahný. Pokles byl zaznamenán nejen u pěších návštěvníků, ale zároveň i v počtech průjezdů cyklistů i automobilů směřujících do vrcholových částí Krkonoš. Například hřebenová Labská bouda loni v červenci zaznamenala přes 45 tisíc průchodů, zatímco letos to bylo méně než 40 tisíc. Snížení průchodů vykázaly také lokality Kovárna, Jelenka, Luční bouda a Výrovka. VIDEO: Klaus dostal na Sněžce nabídku na kachlová kamna, pochválil návštěvnost Přečíst článek › Zajímavým zjištěním je, že i přes horší podmínky sčítače na české straně masivu Sněžky v srpnu zaznamenaly v součtu více průchodů než v minulém roce. Maximální počty pěších návštěvníků, kteří během července směřovali na vrchol Sněžky z české i polské strany byly rovněž vyšší než loni. A to ještě mezi nimi nefiguruje počet přepravených lanovkou z Pece pod Sněžkou. V Krkonoších loni přibylo cyklistů, více lidí chodilo na Sněžku v noci Přečíst článek › Během prvního prodlouženého prázdninového víkendu 6. července vystoupalo na vrchol Sněžky přes 9470 turistů. V posledním červencovém týdnu 27. července jich bylo 8791, o dva dny později 8474. I během srpna vystoupalo v některých dnech na vrchol Sněžky výrazně přes 8 tisíc pěších návštěvníků, zejména 7., 21. a 25. srpna. "Tato data lze přitom považovat za podhodnocená z důvodu principů fungování monitorovací techniky. Proto počítáme s tím, že byly reálně překročeny," upozornil mluvčí Správy KRNAP. Vstupné do národního parku? S poplatkem souhlasí tři pětiny českých turistů Přečíst článek › REKORDNÍ DNY NA SNĚŽCE 2021 6. červenec 9470 pěších turistů 27. červenec 8791 pěších turistů 2020 12. září 9400 pěších turistů 22. červenec 8870 pěších turistů