Jaromír Rejmont pracuje v trutnovském Stacionáři mezi mosty, který pečuje o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Vede tamní sportovní klub. Se svými svěřenci ho čeká o tomto víkendu 19. a 20. srpna velká událost. V Trutnově se budou konat Národní závody v atletice. Jedná se o největší atletickou akci pro mentálně postižené atlety, která se v Česku koná. Hlavním pořadatelem je organizace Speciální olympiáda Česká republika ve spolupráci s Atletikou Trutnov.

Jaromír Rejmont (vlevo) se svými svěřenci ze sportovního klubu trutnovského stacionáře mezi mosty. | Foto: SK Mezi mosty Trutnov

„Nejdůležitější je motivace. Pokud trenér či sociální pracovník dokáže člověka správně namotivovat, není sport, který by se nedal dělat. Je nutné samozřejmě přihlížet k fyzickým schopnostem a možnostem daného sportovce, ale každý je schopen sportovat,“ říká Jaromír Rejmont, který je zároveň hlavním organizátorem Národních závodů v Trutnově.

Národní závody v atletice v Trutnově. Pozvánka.Zdroj: archiv pořadatele

V minulých letech se Národní závody konaly v Olomouci nebo v Brně. Letos je poprvé hostí Trutnov. Na místním stadionu se představí atleti z 23 oddílů z celé České republiky. Budou závodit v běhu na tratích od 50 metrů do 800 metrů, ve skoku dalekém, vrhu koulí, hodu minioštěpem a kriketovým míčkem. Program vyvrcholí štafetami.

Trutnov budou reprezentovat sportovci z oddílu SK Mezi mosty Trutnov, který funguje v rámci místního stacionáře, atleti z trutnovské speciální školy, z Trutnovska ještě dorazí tým SK Krkonoše z Vrchlabí a TJ Souhra Hostinné.

Spolu závodí sportovci se stejnou výkonností

„Pravidla Speciální olympiády mají svá specifika, která se týkají především rozdělení závodníků do výkonnostních skupin. Mentální postižení je totiž velmi široký pojem s celou řadou různých projevů. Proto je myšlenka Speciální olympiády taková, že spolu o cenné kovy závodí sportovci se stejnou výkonností,“ vysvětluje Jaromír Rejmont, který je trenérem sportovního oddílu stacionáře.

Mentálně postižení sportovci nejprve absolvují rozřazovací závod, kdy se jim zaznamená výkon. Poté jsou rozděleni do menších finálových skupin, kde už se závodí o medaile. Jednotlivé disciplíny probíhají klasickým způsobem, podle atletických pravidel. „Spektrum dosažených výkonů je opravdu široké. Od výsledků, které jsou srovnatelné se sportovci bez handicapu, až po výkony, kdy je samotné dokončení závodu výrazným úspěchem. Právě proto je na těchto závodech systém výkonnostních skupin,“ dodává.

FOTO: Bojiště se připravuje na festival TrutnOFF, začíná ve čtvrtek odpoledne

Atlety na závody většinou doprovází trenéři z jednotlivých klubů. Ti musí sportovce přihlásit a během celé akce se jim věnovat. „Trenéři své svěřence během roku na závody připravují na trénincích. Často se jedná o pracovníky sociálního zařízení, ať už pobytového nebo ambulantního, kteří mají rádi sport a vedou k němu i klienty, se kterými pracují. Mnoho oddílů ve Speciální olympiádě funguje v rámci sociální služby,“ upřesňuje Jaromír Rejmont.

Velká a významná událost

Už samotná účast na sportovních závodech je podle něj pro mentálně postižené atlety velkou událostí. „Fakt, že tráví čas v cizím městě, bez svých blízkých pečujících, nebo i to, že nespí ve své posteli, je pro ně významná zkušenost. Sportovec si během akce musí spoustu věcí zařídit sám, protože jeho trenér se věnuje i dalším svým svěřencům, což má dobrý vliv na rozvoj samostatnosti. Sport jim také ukazuje myšlenku fair play a vzájemné soudržnosti. A případný úspěch výrazně působí na jejich sebevědomí,“ říká sociální pracovník trutnovského stacionáře, který se věnuje se svými svěřenci kromě atletiky ještě dalším deseti různým sportům. Ročně absolvují kolem patnácti sportovních akcí po republice.

Letos v červnu byla Marie Doležalová, jedna z členek stacionáře a vítězka Národních závodů v Brně v běžeckých disciplínách, vyhlášena mezi nejlepšími sportovci města Trutnova. Jak pro ni, tak sportovní oddíl stacionáře, mělo takové ocenění mimořádný význam.

Český pohár v olympijském cross country o tomto víkendu vyvrcholí v Harrachově

„Pro náš klub SK Mezi mosty Trutnov to byl velký úspěch a pocta. A hlavně pro samotnou sportovkyni to byl velký večer. Marie bydlí na malé vesnici a na autobusovou zastávku to má pěšky 3 kilometry. Poté přijede do stacionáře a vedle jiných aktivit se věnuje sportu. Potlesk v Uffu během oceňování byl pro ni slavnostním a nezapomenutelným zážitkem a doufám, že i motivací pro další sportovní výkony nejen pro ni, ale pro všechny klienty stacionáře,“ zdůrazňuje Jaromír Rejmont.