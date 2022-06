"Je to pro nás nejlepší místo," září spokojeností Petr Fiedler, předseda bikového klubu Kolorádo Vrchlabí nad pozicí v přírodním a rekreačním areálu Vejsplachy. "Je tady pumptrack, který také využíváme, kemp, sociálky, lidé se můžou jít vykoupat, přes most je skatepark," popisuje. Oddíl se věnuje dětem od 5 let v pravidelných vyjížďkách na kole, zaměřuje se na správnou techniku, balanc, zvládání překážek a pohyb v přírodě. Má čtyři desítky členů. Bikepark je volně přístupný, otevřený denně.

Vrchlabští bikeři si areál vybudovali sami, začali loni v září návozem hlíny. "Dali jsme do toho svoji práci, pomohli nám lokální řemeslníci. Bez lidí, kteří nás podpořili finančně, materiálně a prací, bychom to nebyli schopní zrealizovat. Jsme jim hodně vděční. Pokud bychom stavbu zadávali firmě, částka by určitě přesáhla milion korun. Bikepark je sice postavený, ale budeme pokračovat dál a areál zdokonalovat," vysvětluje Petr Fiedler.

Vrchlabský klub Kolorádo otevřel v sobotu bikepark v areálu Vejsplachy.Zdroj: Jan Bartoš

"Takový areál na ježdění nám chyběl. Děti se potřebují na něčem učit a zlepšovat, takové místo nám k tomu pomůže. Dosud jsme trénovali na pumptracku a využívali místních lesů a přírody," dodává.

K pozemku se dostali bikeři nečekanou cestou. "Nabídli nám ho majitelé pozemku, rodina Zábranských, kteří jsou z Vrchlabí a místo chtěli propůjčit k něčemu, co bude prospěšné. Pronajímají nám ho za symbolickou korunu. Zaslouží velké poděkování," odhaluje předseda klubu okolnosti dohody.

