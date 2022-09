Těžká zranění na poutích jsou výjimečná, ale dochází k nim. Provozovatelé proto nekompromisně požadují technické průkazy atrakcí.

Při tradiční Bartolomějské pouti 24. srpna 2014 se v Heřmanově Městci stala nehoda na ruském kole. Dvě ženy se svými dětmi gondolu v desetimetrové výšce údajně rozhoupaly a jedna z nich vypadla. To se stalo i její devítileté dceři, ale ta se naštěstí zachytila zábradlí a podařilo se ji dopravit na zem. Dívka byla jen lehce zraněna, její matka však utrpěla po pádu mnohočetné zlomeniny s trvalými následky.

Chrudimští kriminalisté nehodu vyhodnotili jako nedbalostní trestní jednání provozovatele, který ruské kolo svěřil teprve patnáctileté osobě a odešel pryč. Kvůli tomu nebyla odhalena závada na dvířkách jedné kabiny atrakce. „Došlo k otevření vadných dvířek, jejich vzpříčení o pohyblivou část konstrukce pouťové atrakce a vychýlení kabiny ze svislé polohy,“ uvedl v roce 2015 mluvčí policejního prezidia Jiří Vokuš.

Bývalý starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek si na vážnou nehodu ruského kola velmi dobře vzpomíná. „Byl to tenkrát velký poprask, lidé byli zděšeni. Ale stopy to nezanechalo, naše Bartolomějská pouť je vyhlášená v širokém okolí a atrakce v pohodě jezdí dál,“ uvedl Jiroutek.

Každá atrakce má stejně jako automobil svůj technický průkaz. „Samozřejmě kontrolujeme, zda prošla zkouškou, bez toho bychom ji na pouť nepustili,“ ujistil ředitel Chrudimské besedy Martin Dytrt s tím, že odbor správy majetku při podepisování smluv s provozovateli techničák nekompromisně vyžaduje.

Také provozovatel atrakcí Jaroslav Spilka z Chrudimska potvrdil, že zkoušky probíhají každoročně. „Každý si to i sám kontroluje, vždyť jde o bezpečnost lidí, je to v našem vlastním zájmu,“ řekl Spilka, který si havárii vyhlídkového řetězáku v Havířově vysvětluje selháním elektroniky.

Zborcený hrad

Na vině pouťových nehod ale nemusí být jen o technické závady, o čemž svědčí zborcení nafukovacího hradu v Chlumci nad Cidlinou. Když se před dvěma lety, 26. srpna, prohnal silný vítr východními Čechami, poryv v místním Fajnparku vytrhl ze země bezpečnostní úchyty oblíbené dětské nafukovací atrakce.

Ta byla tehdy plná dětí, hradečtí záchranáři jich na místě ošetřili sedm. Nejmladší, teprve tříleté, bylo s těžkým zraněním transportováno do hradecké fakultní nemocnice vrtulníkem.

Dalších šest dětí ve věku od 3 do 17 let utrpělo převážně zlomeniny, s nimiž byly převezeny k ošetření rovněž do hradecké nemocnice.