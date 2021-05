Letní sezona na Dolcích začala tento týden. První hosté se tam začínají sjíždět. "Stanování a kempování je znovu trend. Loni tady byla spousta lidí, kteří vyrazili pod stan úplně poprvé. Zvýšený zájem souvisí s rozmachem tuzemské turistiky," potvrzuje vedoucí kempu Dolce Renáta Portlová, že Češi po letech opět přišli na chuť táborovému stylu dovolené. Dolce patří dlouhodobě do TOP10 nejlepších českých kempů, za loňský rok byly dokonce nejlepší v anketě o kemp roku pro karavanisty a jedničkou mezi kempy v Královéhradeckém kraji.

"Zájem na léto registrujeme už od zimy. Aktuálně evidujeme velký počet dotazů kvůli proticovidovým opatřením. Někteří lidé je nechtějí akceptovat, jiní jsou naopak rádi, že můžou do kempu vyrazit," přibližuje Portlová aktuální situaci. Několik prvních hostů dorazí tento víkend. Kemp se začíná hodně plnit od poloviny června, nejvíce objednávek má na červenec a srpen.

Do rozsáhlého areálu s travnatou pláží a přírodním koupalištěm se vejde najednou pro přenocování až pět stovek lidí. V sezoně dokáže zaplnit kemp i 50 karavanů a 100 stanů. "Rovněž letos očekáváme, že pod stan vyrazí lidé, kteří nikdy nestanovali. Pro karavany máme rozmístěno v areálu 100 elektrických přípojek. Zvyšuje se zájem o rezervace míst, které si karavanisté můžou dopředu objednat pro týdenní pobyty. Sami také půjčujeme obytné vozy," říká šéfová nejlepšího kempu Královéhradeckého kraje za rok 2020.

Pro ubytování na pevných lůžkách mají Dolce k dispozici pět dřevěných finských chat, tři mobilní domy, deset rekreačních zděných domků. "Největší zájem je o finské chaty. Máme jich pět a jsou plné na celé léto. Pokud bychom jich měli čtyřikrát tolik, tak je vyprodáme," tvrdí Renáta Portlová. Tři dřevěné finské chaty mají osm lůžek. Další dvě, které jsou opravené, disponují sedmi lůžky.

"V každé chatce je větší pokoj, menší pokoj a sociální zařízení. Náš kemp je výjimečný v tom, že každá chata nebo zděný domek mají svoji vlastní koupelnu a toalety. V areálu jsou ještě otevřené dvoje velké toalety, které využívají lidé, co jezdí pod stan," popisuje.

Rekreační areál Dolce patří městu, provozuje ho společnost Jopo Relax se sídlem ve Vlčicích u Trutnova. "Měníme v chatkách nábytek a postele. Díky reinvesticím města probíhá rekonstrukce v měsících, kdy se neubytovává," zmiňuje aktuální úpravy.

"Po dlouhé zimě bylo nutné provést údržbářské a zahradnické práce. Připravujeme sportoviště, aby mohli na Dolce vyrazit za vyžitím také lidé z Trutnova. V provozu budou minigolf, tenisové kurty, beachvolejbalové hřiště, tobogán, půjčovna lodiček a paddleboardů," doplňuje. Na travnaté pláži s přírodním koupalištěm budou otevřené dva kiosky, během prázdnin také malý obchůdek se základními potravinami.

Dolce jsou přírodní koupaliště, v koupací sezoně kvalitu vody pravidelně monitoruje Krajská hygienická stanice. Zvláště ve druhé polovině prázdnin se kvalita vody obvykle zhoršuje. Lidé musí počítat s koupáním na vlastní nebezpečí. "Po loňské povodni skončila koupací sezona výrazně dřív, rybník byl hodně zanesený. V předchozích letech bylo vedro už od května, letos je začátek koupací sezony posunutý kvůli chladnému počasí. Tak snad nám dobrá voda vydrží déle," doufá vedoucí trutnovského kempu.

Z HISTORIE

Areál Dolce vznikl koncem šedesátých let. Koupaliště, cesty na pláži, WC byly budovány v rámci „Akce Z“. Materiálně a technicky je zajišťovaly Technické služby města Trutnova. Pomáhali i někteří trutnovští občané, organizace a závody, avšak zájem veřejnosti o brigády nebyl tehdy příliš velký. Rybáři se zavázali provést výdlažbu pláže a svůj slib splnili. Na některých menších úpravách areálu pomáhala okresní správa spojů. Areál byl oficiálně otevřen v červenci 1969. Hned v první sezoně byla vodní nádrž zaplněna při hezkém počasí stovkami i tisíci návštěvníky denně. Během léta jezdily o víkendech speciální autobusové spoje ČSAD z Trutnova do Dolců a zpět. V polovině 70. let byla postavena i restaurace a postupně vybudován autokemp s rekreačními chatkami a zázemím.