Nejlepší rýchorská vánočka byla ze sádla, másla, s oříšky a kapkou rumu

Žacléř - Přesně měsíc před Štědrým dnem zaplnil žacléřskou školní jídelnu jeden z neodmyslitelných vánočních symbolů. Patnáct pekařek ze Žacléře, Bernartic, Lampertic, Trutnova, Vlčic či Batňovic tam naservírovalo návštěvníkům k ochutnávce a posouzení vánočky.

Při osmém ročníku soutěže O nejlepší vánočku pod Rýchorami jim nejvíce chutnala ta od Mileny Hetflejšové ze Žacléře, dostala nejvíce bodů od 151 hlasujících diváků. Zkušená dvaasedmdesátiletá pekařka vyhrála už počtvrté. „Dělá mně to radost,“ přiznala. U poroty nejvíce zabodovala Ilona Vorlová, také ze Žacléře.



PODLE TRADICE Z DEVÍTI PRAMENŮ

„Máslo, sádlo, rozinky, oříšky, trošku muškátového oříšku, vanilkový cukr, polohrubá mouka, trošku hladké a také kapka rumu. Ten do ní rovněž patří,“ vyzradila Milena Hetflejšová ingredience vánočky, která lidem nejvíce zachutnala. Peče ji podle starých receptů. Důležitou přísadou je sádlo. „Moje babička ji tak dělala. Sádlo bylo tehdy pro lidi více dostupnější. Dávám ho tam zhruba třetinu a dvě třetiny másla,“ vysvětlila. „Mám ji už nacvičenou a dělám stejně řadu let. Léty jsem ji trochu vylepšila. Moje první vánočka dopadla podstatně hůř. Bylo z ní spíš takové buchtové kynuté těsto. Až postupně jsem přišla na to, jak ji správně dělat,“ povídala.



Podle vánočních zvyků plete vánočku z devíti pramenů. „To je tradice. Každý představuje jeden symbol. Čtyři základní prameny znamenají Slunce (oheň), vodu, zemi, vzduch, prostřední tři rozum, cit a vůli člověka a vrchní dva lásku a vědění. Vždycky na to myslím, když vánočku peču,“ připomněla tradiční zvyk.

Jak správně uplést vánočku, předváděla Milena Hetflejšová v sobotu také zájemcům z řad návštěvníků. „Nejvíc dělá lidem potíž přimotat čtvrtý pramen k třem dalším. Mně už to přijde jako samozřejmé. Už si ani nepamatuju, jak jsem se to naučila,“ dodala.



TĚSTO ZADĚLÁVALA V NOCI

V pátek předváděla pletení vánočky v Náchodě při zahájení výstavy betlémů, kam ji pozvali jako hosta. Vzala tam s sebou těsto, aby mohla lidem ukázat správný postup, a dvě hotové vánočky. V sobotu vstávala už o půl druhé v noci, aby zadělala těsto kvůli žacléřské soutěži. Ráno o půl deváté z něj udělala vánočku, dala na hodinu na plech nakynout a pak nechala padesát minut péct. Hotovou ji pak přinesla v poledne do místní školní jídelny organizátorům, kteří ji společně s dalšími čtrnácti označili číslem a naservírovali na stoly k ochutnávce divákům. Ti je obodovali na přiložených hlasovacích lístcích.

„Autorky si svoje vánočky asi poznají, i když jsou některé vzhledově podobné. Chuťově jsou rozmanité, každý do nich přidává něco jiného. Lidé neví, kdo kterou udělal, hlasují jen podle čísel. Soutěž si hodně oblíbili, účast byla veliká. Mají možnost ochutnat na jednom místě různé druhy vánoček,“ řekla organizátorka Mirka Hušková, předsedkyně sociální a zdravotní komise v Žacléři, která pořádá soutěž O nejlepší vánočku pod Rýchorami. „Každý ji dělá jinak. Hlavní je, že ženské mají odvahu ji udělat a přijít s ní na veřejnost. To je moc dobře. Věřím, že se k pečení vánoček přidá i více mladých lidí,“ doplnila Milena Hetflejšová.



POŘÁD NADÁVÁ

Ačkoliv vyhrála už počtvrté a její vánočka se sádlem u lidí boduje, ke svému dílu bývá kritická. „Nadávám pořád. Zdá se mi třeba, že je připálená. Ještě se mi snad nestalo, že bych byla spokojená,“ ošívala se.



Na advent už je zkušená pekařka nachystaná. „Na Vánoce peču obvykle dvacet vánoček pro celou rodinu. Patnáct už jich mám hotových,“ prozradila.



Výsledky 8. ročníku soutěže O nejlepší vánočku pod Rýchorami

Pořadí podle diváků: 1. Milena Hetflejšová, 2. Věra Festová, 3. Gabriela Lužná

Pořadí podle poroty: 1. Ilona Vorlová, 2. Monika Jáciová, 3. Zuzana Baumanová.