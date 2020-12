/FOTOGALERIE/ Příští pátek si návštěvníci Pece pod Sněžkou poprvé vyzkouší parkování v novém dopravním terminálu. Rozjede se jeho ostrý provoz. Bude tam nejlevnější parkování v horském středisku. Na dalších místech v Peci výrazně zdraží, o sto procent. Už od tohoto pátku.

Parkovací dům pro 460 aut v Peci pod Sněžkou je postavený, v provozu bude od 18. prosince. | Video: Deník/Jan Braun

Firma O.K. Služby Praha, která v hlavním městě provozuje tři a půl roku velké podzemní garáže na Letné, má od čtvrtka pod palcem díky nové smlouvě všechny parkovací plochy v Peci pod Sněžkou, patřící městu. Je jich bezmála tisíc, nejvíce v novém vícepatrovém parkovacím domě. K tomu ještě provozuje parkoviště Zelený potok pro 230 míst pod sjezdovkou Javor, které nepatří městu Pec, ale společnosti Mega Plus. "Dopravní terminál bude ten nejlevnější, o polovinu než jiná parkoviště. Má to sloužit jako motivace, aby lidé více obsazovali místa v parkovacím domě. Kdo bude chtít parkovat v centru, tak si připlatí," vysvětlil zásadní změnu starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. Jaké ceny budou platit od 11. prosince na parkovištích v Peci pod Sněžkou?