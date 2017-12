Nejstarší muž České republiky Jiří Vysoudil zemřel

Trutnov - Smutná zpráva zasáhla ve svátečním čase Trutnov. Nejstarší muž Česka, Jiří Vysoudil, zemřel. Bylo mu 105 let.

Jiří Vysoudil z Trutnova. Narozen 8. srpna 1912.Foto: Miloš Šálek

Jiří Vysoudil se narodil 8. srpna roku 1912. Zažil císaře pána, pamatoval první republiku, protektorát, čtyřicet let socialismu a zúčastnil se tří sokolských sletů.V domě, který v Trutnově obýval, bydlel už od války. Život zasvětil železnici, kde pracoval 42 let. Měl rád zahrádku, květiny a mnoho let byly jeho koníčkem včely. Pracoval v Liberci, Rumburku a v roce 1945 odešel s rodinou do Trutnova. Podobně jako další lidé, kteří se dožili též vysokého věku, preferoval veselou mysl a dobré geny po předcích. Nikdy nepil, nekouřil a sportoval. Hrál volejbal, dělal atletiku a chodil od dětství do Sokola. Trutnov je na dlouhověkost v Královéhradeckém kraji favoritem. Kromě Jiřího Vysoudila se letos dožily zatím 105 let Kateřina Růžičková a Jaroslava Jurschinová.