Dětská léčebna se stěhovala v roce 1981 na nově postavenou Vesnu z Janského Dvora v centru lázeňského střediska, kde do té doby fungovala. "Z pohledu počtu lůžek, rozsahu služeb a zázemí zůstává Vesna i do dnešní doby naprosto jedinečnou léčebnou. Tehdy působila její stavba hodně vizionářsky, ale v republice podobnou nenajdete," dodal Petr Janovec.

Před osmi lety bojovala dětská léčebna Vesna v Janských Lázních o život. Z kómatu se probrala, zánik odvrátila a nyní rekordně investovala. Dál se tak úspěšně věnuje malým pacientům s onemocněním pohybového aparátu a dýchacího ústrojí a nervovým onemocněním. Světovou proslulost získala léčbou následků dětské mozkové obrny. Kvůli ní stále jezdí do Janských Lázní nejen děti z Česka, ale i klienti z Ruska, postsovětských zemí a arabských států.

Byla to největší přestavba v historii Vesny od roku 1981, kdy ji během 24 měsíců postavili italští stavitelé. Ti tehdy vykáceli celé údolí, plné stromů. V přírodě vybudovali na tehdejší dobu špičkové zdravotnické zařízení se šesti patry a více než 300 lůžky za 224 milionů korun včetně vybavení. "Peníze se tehdy podařilo sehnat ze zahraničního obchodu, platilo se ve valutách. Díky tomu získala zakázku firma z ciziny. Původně měli Vesnu stavět Jugoslávci, ale nakonec ji dělali Italové," připomněl historii Petr Janovec, manažer technického úseku léčebných lázní.

Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních oslavila 40 let od otevření léčebného komplexu, který stavěli Italové. Vedení léčebných lázní v čele s ředitelem Martinem Voženílkem u této příležitosti uložilo do země pamětní desku a časovou schránku jako odkaz budoucím generacím. Zanechalo tam mimo jiné fotky Bohdana Holomíčka, které stihl nafotit a zhotovit během oslav. Lázně také představily nového maskota Vesny Janíčka.

