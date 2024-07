Spartakiáda. Pro někoho součást dobové propagandy. Pro většinu účastníků naopak nevšední sportovní a společenská událost, na kterou i po desítkách let vzpomínají. Rádi a v dobrém, jak se ukázalo při vernisáži spartakiádní výstavy v trutnovském muzeu.

„Téměř vždycky, když máme s děvčaty nějaký sraz, tak o spartakiádě mluvíme. Rády na ni vzpomínáme,“ přiznává Zuzana Tůmová, které se jako trenérka zapojila do spartakiád v letech 1975, 1980 a 1985.

Ruch kolem spartakiád zásahl do života mnoha rodin. Velkému květnovému vystoupení na Strahově totiž předcházela okresní a krajská kola. Právě v nich poroty vybíraly týmy, které si nejlépe osvojily cvičební sestavu, a mohly tak reprezentovat na velkém finále.

„Začínali jsme vždy asi rok před strahovským vystoupením na takzvané nácvičné, kde jsme se skladbu naučili od autorů a pak ji v kraji učili další,“ vzpomíná Tůmová.

close info Zdroj: Tomáš Šálek zoom_in Z vernisáže výstavy Spartakiády v Československu 1955 až 1990 v trutnovském muzeu. Na snímku Zuzana Tůmová. Coby trenérka absolvovala spartakiády v letech 1975, 1980 a 1985.

V praxi to znamenalo, že zhruba od září do dubna prakticky celá republika pilně cvičila. V téměř každé domácnosti někdo buď cvičil, dělal trenéra, nebo pomáhal s organizací.

„Pečlivě jsme nacvičovali téměř celý školní rok. Dodnes si pamatuju tóny naší skladby,“ říká Helena Kaufmanová, dnes učitelka Horním Maršově. V roce 1980 se jako žákyně osmé třídy pod dívčím příjmením Janatová dostala s třicítkou dívek z Trutnova až do Prahy.

„Byla jsem z toho doslova unešená. Nástup na Strahov, to je zážitek na celý život. Představte si, že nás tam bylo 13 800 cvičenců! Každý měl svoji značku, někam se najednou rozprchnul… Cvičili jsme, pak vytvořili kousek obrazce… prostě úžasné. Dodnes mám schovaný na památku svůj dres,“ chlubí se Kaufmanová.

Největší ohlas a téměř ikonickou spartakiádní skladbou se stala Poupata pro starší žákyně od Michala Davida. „Utkvěla nám v hlavách ze všech nejvíc. Hodně za to může muzika. David holky prostě pobláznil. Díky němu do toho šly s obrovským nadšením,“ myslí si Tůmová.

Situaci braly velmi vážně. Až z toho chvílemi vznikaly úsměvné situace. „Chtěla jsem koupit cvičební úbory, ale holky říkaly. Ještě ne! Chtěly, abych je koupila až později, aby ještě stihly zhubnout. A opravdu, všechny pak byly štíhlé,“ směje se Zuzana Tůmová.

close info Zdroj: Tomáš Šálek zoom_in Zuzana Tůmová a Helena Kaufmanová při vernisáži výstavy Spartakiády v Československu 1955 až 1990 v trutnovském muzeu.

Zatímco cvičenci a cvičenky si spartakiádu užívali, členové realizačního týmu se museli vypořádat s hektickými momenty. „Trénovalo se až po vyučování. Jako vedoucí jsem navíc objížděla celý okres, doma mě během roku málem neznali. Když bylo například vystoupení v Trutnově, měla jsem děsné nervy, jestli se něco nepokazí,“ říká Tůmová.

Ani Strahov si trenéři a vedoucí neužili. I tam totiž měli dost práce. „Například v roce 1980 v Praze silně a vytrvale pršelo, hrozné! Skupovali jsme tam pro holky pláštěnky, za sedm korun jednu. Nedávno jsme jednu našla u sebe doma,“ dodává Zuzana Tůmová.

„Ani my jsme moc jiných vystoupení neviděly. Musely jsme být s velkým předstihem na seřadišti. Takže jsme z asi třiceti vystoupení viděly na Strahově jen dvě,“ doplňuje Helena Kaufmanová.

Vzpomínky na spartakiády nyní ožívají v expozici trutnovského Muzea Podkrkonoší. K vidění jsou například úbory, oblečení, odznaky, lehátka, ale také stovky dobových fotografií. Právě u nich se tvořily při vernisáži hloučky živě diskutujících pamětníků.

„Našla jsem tady na jednom snímku maminku. Cvičila v sedmdesátých a osmdesátých letech za ženy. Dokonce jsme se potkaly i na Strahově,“ vybavuje si Zuzana Tůmová.

Výstava pod názvem Spartakiády v Československu 1955 - 1990 je přístupná denně kromě pondělí, vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Potrvá do 10. listopadu.

