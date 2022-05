Ve vesnici, která leží 7 kilometrů od Dvora Králové nad Labem, žije 787 obyvatel, z nichž tvoří přesně jednu pětinu, 20,8 procenta, děti do čtrnácti let. "Je to potěšující zjištění. Doufáme, že taková příznivá statistika ještě nějakou dobu vydrží," říká starosta Nemojova David Pěnička.

Také další dvě místa ve statistice patří obcím z Královédvorska. Ve Vilanticích mají 20,7 procenta dětí do 14 let a v Litíči 20,3 procent. Přes dvacet procent se ještě vyhouply Suchovršice a Dolní Lánov (shodně 20,2 procenta). Naopak nejméně dětí na Trutnovsku žije v Královci (10,6 procenta), Vlčkovicích v Podkrkonoší (11,5), Janských Lázních (11,6) a Lamperticích (12,2). Z trojice největších měst okresu je na tom nejlépe v podílu dětí Vrchlabí (16 procent) před Trutnovem (15,2) a Dvorem Králové nad Labem (14,1).

Co stojí za příznivou bilancí Nemojova? Je to zřejmě boom posledních let, kdy se do vesnice přistěhovalo velké množství rodin s dětmi a rodinné domy tam vyrostly jako houby po dešti. Za posledních dvanáct let se počet obyvatel zvýšil o zhruba 200, což procentuálně představuje jeden z největší přírůstků obyvatel v celém Královéhradeckém kraji. Nemojov má školku, školu od 1. do 5. třídy, tři dětská hřiště, dva obchody, hospodu. Místní si pochvalují příjemné prostředí, schází jim naopak více společenských akcí.

"Za posledních patnáct let se rapidně zvýšil počet lidí, kteří se k nám přistěhovali. Většina sem zamířila z Královédvorska, ale přišly k nám také rodiny z Hradce Králové, Trutnova, Rudníku nebo Pilníkova. Vyrostlo hodně nových rodinných domů, kde žijí mladé lidé. To byly ještě volné pozemky," popisuje situaci starosta. V současné době už jsou pozemky nedostatkovým zbožím. "Lidé mají stále hlad po jakýchkoliv nemovitostech, které se rychle prodávají, i když ceny jsou hodně nadsazené. Zájem o bydlení v Nemojově pořád je," potvrzuje.

Mezi obyvatele, kteří se do Nemojova přistěhovali z jiného města, patří Pavlína Tauchmanová. S rodinou žije ve vesnici deset let. "Dlouho jsme hledali pozemek, až se nás zalíbil ten v Nemojově. Je to tady moc fajn a příjemné. Jsem z Trutnova, manžel z Pilníkova, studovali jsme v Praze. Obec, kde jsem chtěla bydlet, měla mít základní věci jako školu, školku, obchod, hospodu. To všechno v Nemojově je. Žije se nám tady opravdu dobře," pochvaluje si Pavlína Tauchmanová bydlení v Nemojově.

VESNICE MÁ TŘI HŘIŠTĚ

Za klíčový přínos pro život mladých rodin v obci považuje starosta základní školu. "Máme školku a školu do páté třídy, to je hodně velké lákadlo. Děti do 10 let nemusí vesnici opustit. Velký dík patří bývalé paní starostce Zavoralové, která na začátku 90. let školu obnovila. To byl nejdůležitější krok, že děti mohly chodit do Nemojova na 1. stupeň základní školy," vysvětluje David Pěnička.

Dalším plusem je vyžití pro děti. "Máme sportovní hřiště s umělou trávou, tenisovými kurty, pump track, a další dvě dětská hřiště. Žádáme o dotaci na další hřiště, aby děti měly další možnost trávení volného času," dodává.

Co naopak trápí obyvatele Nemojova? "Dělali jsme mezi lidmi dotazník kvůli strategickému plánu rozvoje obce a výsledek byl překvapivý. Stížností se objevilo minimum, paradoxně nejvíc jich bylo kvůli chybějícím akcím a společenskému dění. To ale způsobil i covid, kdy se akce nemohly konat," odpovídá David Pěnička. "V neutěšeném stavu máme silnice. Jsou úzké, praskají. Situaci řešíme, snažíme se s tím něco dělat," nachází nešvar starosta vesnice, která má největší podíl dětí z obcí na Trutnovsku.

