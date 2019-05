Volby do Evropského parlamentu vyhrála nejsilnější vládní strana. Hnutí ANO získalo nejvíce hlasů v zemi, v Královéhradeckém kraji i ve všech jeho okresech. V kraji získalo přes 23 procent, čímž o dvě procenta překonalo celostátní výsledek. Těsný boj o druhé místo svedli v kraji Piráti s ODS. Pouhých pět hlasů nakonec rozhodlo o tom, že druhou nejúspěšnější stranou na Královéhradecku se stali Piráti. Pořadí na dalších místech odpovídalo celostátním výsledkům. Čtvrtá skončila koalice Starostů a TOP 09, pátá Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Pětiprocentní hranici překonali v Královéhradeckém kraji i lidovci a komunisté. Fiaskem dopadly volby pro vládní sociální demokraty. V kraji získala ČSSD jen 3,72 procent hlasů – ještě méně než v celostátním průměru.

Ve velkých městech bodovali Piráti i ODS

V porovnání s posledními volbami do poslanecké sněmovny se rozdíl mezi vítězným ANO a jeho nejbližšími konkurenty zmenšil na polovinu. „Vítězství ANO v Královéhradeckém kraji není překvapením. Jeho náskok na Piráty a ODS je zde sice větší než v celostátním měřítku, ale není nikterak závratný,“ okomentoval výsledky politolog Jiří Štefek. Zejména druzí Piráti a třetí občanští demokraté si polepšili v porovnání se sněmovními volbami o několik procent. A to především díky ziskům z větších měst. „ODS bodovala ve větších městech jako Hradec Králové, Vrchlabí, Trutnov nebo Jičín, podobné to bylo i u Pirátů,“ uvedl Štefek s tím, že úspěšně budou volby hodnotit i v koalici Starostů a TOP 09, která například ve Vrchlabí získala přes 15 procent hlasů. Jako totální výbuch naopak hodnotí Štefek výsledek ČSSD. Z velkých měst v kraji překročili sociální demokraté hranici pětiprocentní hranici jen v Náchodě, kde je dlouholetým starostou jejich člen Jan Birke.

Volit přišlo výrazně více lidí než minule

Volební účast překonala očekávání mnohých politologů. K volbám do Evropského parlamentu přišlo v celé zemi skoro 29 procent voličů, nejvíce ze všech dosavadních voleb do Evropského parlamentu. V Královéhradeckém kraji to bylo ještě více. Volební účast 30,31 procent byla druhá nejvyšší v zemi. Vyšší procento voličů přišlo odevzdat svůj hlas pouze v Praze. Ve zbylých 12 krajích byla volební účast nižší. Zajímavé je i srovnání s posledními eurovolbami. V kraji přišlo letos volit o 50 tisíc lidí více než v roce 2014. Nyní svůj hlas odevzdalo 133 tisíc voličů, před pěti lety to bylo jen 83 tisíc. „Volební účast dokazuje, že obyvatelé zdejšího kraje patří v rámci Česka mezi ty více disciplinované,“ řekl k účasti Štefek.

Z místních kandidátů uspěl jen Zdechovský

Z více než třicítky kandidátů z kraje uspěl ve volbách jen jediný. Post europoslance obhájil Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, který díky zisku 25 tisíc preferenčních hlasů dokonce přeskočil lídra lidovců Pavla Svobodu. Ani Zdechovský však nepomohl straně k většímu úspěchu v Královéhradeckém kraji. „KDU-ČSL zde získala méně procent než na celostátní úrovni. Je do jisté míry překvapení, protože tento kraj a především jeho venkovské okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou patří mezi stranické bašty,“ vysvětlil politolog Jiří Štefek. Poměrně blízko ke zvolení byl i trutnovský Zdeněk Ondráček z KSČM, který díky preferenčním hlasům skočil z 18. místa na druhé. Je tak prvním náhradníkem. V Trutnově získal i více hlasů než lídryně Kateřina Konečná. Ani u komunistů však osobnost Ondráčka neznamenala vyšší výsledek strany v celém kraji. Pouze přímo v Trutnově komunisté zaznamenali nepatrně lepší výsledek než v ostatních městech. Hradecká zastupitelka Pavlína Springerová se z 10. místa kandidátky Starostů a TOP 09 neposunula. Bývalý senátor za ČSSD a SPOZ Vladimír Dryml úplně propadl se svou stranou Česká Suverenita. Neuspěli ani další kandidáti.