Větší společnosti ale sází na výkon a nakupují nové stroje za mnoho milionů korun. Podle statistiky Deníku je v letos v ČR registrovaných téměř 193 tisíc traktorů. Největší poměr na 1000 registrovaných vozidel je na Vysočině, V Královéhradeckém kraji vede Jičínsko a Hořicko. "Není to žádná záhada. V úrodnějších oblastech, kde převládá polaření, jich potřebují zemědělci hned několik," říká Marcela Jezberová z trutnovské agrární komory.

Nejen rostlinní zemědělci, ale také lesníci, soukromí farmáři nebo chovatelé hospodářských zvířat. Pro některé je zkrátka traktor nedílnou součástí každého dne. S traktorem se orá, seká, seje. Traktor tahá návěsy s úrodou i stromy z lesa. Dnes se vyrábí mnoho druhů tohoto univerzálního vozidla, tytam jsou i časy, kdy se traktorista v prosklené kabině vařil. Dnešní vozy mají totiž dokonce i klimatizaci. V Česku se ale drží tradice. Podle letošních čísel stále tvoří necelých 70 procent registrovaných traktorů tuzemské Zetory. Po polích a lesích se jich prohání asi 134 tisíc. Řada z nich je přitom stará několik desítek let.

Zetor Proxima HS z roku 2020.Zdroj: se souhlasem Zetor

"Podědili jsme kdysi s manželkou starý Zetor 25. Dnes už je to kultovní vozidlo, dříve ho v okolí měli všichni. Dneska už se to ale moc nevyplatí. Pokud člověk nemá čas a prostředky se tomu věnovat a sám si ho vypiplat, jeho opravy se hodně prodraží," říká Jiří Havelka, který má v Jičíněvsi provozovnu na vybrušování motorů. Jejich pětadvacítka prý fungovala asi 50 let, měla ale podstatnou chybu - když se kola protočila do většího úhlu, zasekla se a byla potřeba asistence několika chlapů, aby je vrátili zpátky do osy a mohlo se pokračovat v práci.

Podle Marcely Jezberové i dnes mnohým zemědělcům stačí k práci staré traktory třeba i z 80. let. Pořízení nového stroje totiž mnohdy vyjde na 2 až 6 milionů korun. "Záleží, na co člověk traktor potřebuje. Na práci na velkých polích se vyplatí investovat do velikosti a výkonu. Na tahání dřeva nebo práci na farmě ale mnohdy stačí staré modely. Ty totiž vydrží věčnost, aspoň dokud je možné sehnat náhradní díly a opravit ho kladivem," vysvětluje. Největší boom v registraci traktorů nastal v roce 1987. Rok předtím Zetor modernizoval výrobu a přišel se známým modelem 7745. V jednom roce bylo zaregistrováno 6801 traktorů, což je v ročním srovnání nejvíc v historii. Mnohé z nich jezdí po českém venkově dodnes.

20 traktorů na 1000 vozidel

Celkově připadá v České republice přibližně 20 traktorů na 1000 registrovaných vozidel. Průměr sráží velká města jako Praha, Brno nebo Ostrava. Málo traktorů je v Moravskoslezském kraji a na Krušnohorsku, kde převládá těžký průmysl a živočišná výroba nad rostlinným zemědělstvím a půda zde není tak úrodná. Naopak poměrově nejvíce traktorů je na Vysočině. V absolutním počtu ale vyhrává Středočeský kraj. Překvapí také Praha, kde je registrováno celkem asi 5 tisíc traktorů.

V celorepublikovém srovnání je Královéhradecký kraj lehce nad průměrem. Na Hořicku a Jičínsku připadá 35 traktorů na 1000 registrovaných vozidel, dobře je na tom také Broumovsko, Dobruška nebo Rychnov nad Kněžnou. Podle očekávání je poměrově nejméně registrovaných traktorů na Hradecku (17/1000), zaostává ale také Trutnovsko (17/1000). Ve velkých městech hraje roli vysoký počet registrovaných vozů, v horských oblastech potom méně úrodná půda a tím pádem i méně polí k obhospodaření. Zjistitelná čísla se týkají pouze registrovaných traktorů. Nejsou do nich tedy započítány ty, které si nadšenci na občasnou práci na soukromém políčku nebo jen tak pro zábavu sami sestavili.

Podle Jiřího Havlíka časem staré modely ustoupí novým, mnohdy dvakrát větším. "Jsou výkonnější a spolehlivější. Ty staré křápy už brzo nebudou stačit, už teď je někdy musí ty nové roztahávat," říká. Traktoroví dědečci tak možná zůstanou doménou nadšenců. Lásku k bručícím motorům a velkým, těžko ovladatelným volantům si prý ale zachovají i následující generace.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

Kde je v okresech nejvíc registrovaných traktorů:



Hradecko: Nový Bydžov (29 traktorů na 1000 vozidel)



Jičínsko: Jičín a Hořice (35 traktorů na 1000 vozidel)



Trutnovsko: Vrchlabí (22 traktorů na 1000 vozidel)



Náchodsko: Broumov (31 traktorů na 1000 vozidel)



Rychnovsko: Dobruška (33 traktorů na 1000 vozidel)