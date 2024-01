Pivo, hokej, kino. V nejvýše ležící východočeské vesnici to není jen o lyžování

/VIDEO, FOTO/ „Dříve jsme na české hory nejezdili, ale třetí rok po sobě se vracíme do Krkonoš do Malé Úpy. Je tady nádherně, jsme naprosto nadšení,“ rozplývala se pod sjezdovkou Pomezky paní Miloslava z Prahy s malým synem Vildou na bobu. Právě do Malé Úpy, nejvýše položené obce východních Čech, se vydal redaktor Krkonošského deníku na reportáž.

Krkonošská Malá Úpa je nejvýše položenou obcí východních Čech. | Video: Deník/Jan Braun

Krkonošská vesnička se 156 stálými obyvateli leží v klidovém území národního parku. Rozkládá se od údolí ve Spáleném Mlýně až k česko-polské hranici v nadmořské výšce 1050 metrů. Má svůj nezaměnitelný půvab, chalupy a boudy jsou rozeseté po horských loukách. Dostanete v nich krkonošské speciality. Například z borůvek se v Malé Úpě dělají koláče, knedlíky i pivo. „Lidé rádi ochutnávají speciály, rádi si kupují pivo jako dárek z hor. Pivo kvasí čistě na borůvkách, je jich k tomu potřeba obrovské množství a výsledný nápoj opravdu vypadá jako borůvka,“ řekl o speciálu z lesních plodů Jan Tomek, který se v Malé Úpě stará o horskou boudu Krmelec u Kraví hory. „Bez kvalitní kuchyně a kvalitních surovin, nejlépe farmářských, na horách neuspějete. Hlavně v létě je ale vidět, že v Krkonoších přibylo hodně turistů, kteří jezdí na hory se svými svačinami a u boudařů si nic nekoupí,“ dodal rozpačitě. Vandal naštval Horskou službu. V Krkonoších jí ukradl ceduli z lavinového území Vedle Krmelce nabízí vlastní pivo i Pivovar Trautenberk. U sjezdovky Pomezky, kam je to od polských hranic doslova pár kroků, si ho vychutnával Zbigniew Leszek z polského města Jelenia Góra. „Na české pivo se vždycky těšíme,“ culil se nad plným půllitrem, jemuž dominuje obrázek šišky. Vedle dobrého jídla, pití a lyžování se dá vyrazit v Malé Úpě na bruslení. Na nejvýše položeném kluzišti v Česku mastí hokej večer pod rozsvícenými reflektory hlavně boudaři. Krkonošskou ledovou plochu si vyzkoušeli i slavný brankář Dominik Hašek, televizní komentátor Robert Záruba, režisér Jan Prušinovský nebo scenárista Petr Kolečko. „Je to nádherná idylka. Kolem vás zasněžené sjezdovky, hvězdy na nebi. Kouzelné místo,“ popsal prostředí jeden z místních boudařů Radek Holub z Chaty Moravanka a s úsměvem přiznal: „Hokej je na takovém kluzišti houževnatější, urputnější. Bojovnost někdy převyšuje hokejové umění.“ VIDEO: Kluziště na Dolcích, na náměstí pod obry či návsi. Lidé vyrazili bruslit Dlouhé zimní večery lze využít návštěvou nově otevřeného kinosálu či jiným kulturním programem. Před Silvestrem tam například koncertovala kapela Garage Tonyho Ducháčka. „Chceme, aby hosté byli v Malé Úpě spokojení a užili si u nás pěknou, aktivní dovolenou, a mohli nejen lyžovat, ale také bruslit nebo vyrazit na kulturní akce,“ nastínil strategii ředitel Ski areálu Malá Úpa Martin Buček při kávě v kavárně v Centru Hořec. Tato opravená budova dodala moderní šmrnc bývalému hotelu z roku 1928, přitom stylově zapadá do typické místní horské architektury. Centrum Hořec leží u lyžařského areálu Pomezky. V přízemí budovy se nachází půjčovna lyžařského vybavení, servis a zázemí pro lyžařskou školu. V létě se půjčovna lyží mění na půjčovnu elektrokol. V prvním patře je kavárna a stylový obchod s lokálními výrobky a suvenýry a nově vybudovaný multifunkční kinosál, ve kterém se od 27. prosince promítají české i zahraniční filmy. FOTO: Mráz, sníh, skialpy i kola. Podívejte se, jak to vypadá na hřebenech hor Základní a mateřská škola sice v Malé Úpě není, malé děti přesto pohlídají rodičům během dne chůvy v Dětské skupině Vločka. Ta je v provozu druhým rokem a je takovou horskou školkou, ve které se vychovávají malí horalové. Otevřená je každý všední den od rána do odpoledne v horském hotelu Javor. Rodiče tam vozí děti v létě auty a v zimě skútrem. „Dětskou skupinu jsme otevřeli v říjnu 2022. V obci jsme měli hodně malých dětí a chtěli jsme tuto službu vyzkoušet. Přestože je určena především maloúpským dětem, mohou ji využít i přespolní,“ uvedl starosta Malé Úpy Karel Engliš. „V Dětské skupině Vločka máme děti od dvou do tří a půl let. Momentálně jich je 9, z toho 8 místních a jedno přespolní. Jedno místo máme volné. O děti se starají dvě pečující osoby, které musí splňovat profesní kvalifikaci,“ upřesnila Michaela Chládková, která má dětskou skupinu manažersky na starost. Obec se stará vedle náročné zimní údržby také o úpravu běžeckých tratí. V Malé Úpě jich mají běžkaři k dispozici 35 kilometrů. „Před letošní zimní sezonou jsme koupili novou rolbu na úpravu běžeckých tratí za 6 milionů korun díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj a kraje. Celkově upravujeme až 68 kilometrů tratí mezi Pomezními boudami a Žacléřem. Chceme, aby hosté, kteří k nám přijedou, byli spokojení. K tomu patří údržba běžkařských tratí, kterou chceme dělat častěji,“ vysvětlil Engliš. Další službu by mohlo přivést do horské vesničky vybudování prodejny, pravděpodobně samoobslužné, kterou chce obec postavit. Nové lanovky budou, parkovací dům ne. Projekt ve Špindlu narostl přes miliardu Ne všechno je však v nejvýše položené obci východních Čech růžové. Palčivým problémem zůstává nedostatek parkovacích míst. V nejfrekventovanějších dnech jsou místní parkoviště rychle plná a podél silnice se vine dlouhý špalír aut, která neměla kde zaparkovat. „Máme málo parkovacích míst. Víme, že to je problém a musí se s tím něco dělat,“ připustil starosta. Obec uvažovala o vybudování parkovacího domu, z toho ale asi nic nebude. „Při takto nákladné stavbě je potřeba se zamyslet, jestli to je finančně rozumné. Takové řešení by bylo pro naši malou obec extrémně finančně náročné. Něco ale udělat musíme, i proto jsme dokončili studii, která se zabývá parkováním v Malé Úpě,“ dodal Engliš. Řešení vyhlíží také provozovatelé skiareálu. „Víme, že s parkováním je problematická situace. Hledáme společné řešení a věřím, že nějaké najdeme,“ řekl šéf lyžařského areálu Martin Buček. Podívejte se, jak to v lednu vypadá na hřebenech Krkonoš: Zdroj: Michal Fanta

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu