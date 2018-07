Krkonoše jsou exkluzivní oblastí. Ceny chat se šplhají na dvojnásobek

Trutnov – Chalupy v Krkonoších zůstávají nejdražšími víkendovými nemovitostmi v České republice. Pořídit si rekreační objekt na víkendový odpočinek je tu suverénně finančně nejnáročnější.

Rekreační chalupa.Foto: Raiffeisen stavební spořitelna

Průměrně zájemci zaplatí za letní nemovitost v nejvyšších českých horách 2,7 milionu korun. Podle inzertních portálů stagnují loňské ceny, kdy makléři nabízeli chaty v Krkonoších s rekordním nárůstem cen až o 46 procent.



Podle údajů serveru Annonce.cz teď lidé v Krkonoších za pořízení letní chaty zaplatí až dvojnásobek průměrné republikové ceny. Ve zbylých koutech republiky se částky šplhají do poloviční výše, zhruba k 1,3 milionu korun. Na Zlínsku, Olomoucku či v Moravskoslezském kraji tyto nemovitosti stojí dokonce méně než 1 milion.



Exkluzivitu krkonošské lokality potvrzuje i statistika cen za metr čtverečný zastavěné plochy. Zatímco na jiných místech východních Čech se letos v případě chatek platí průměrně 9,2 tisíce korun, v Krkonoších je to už 15,1 tisíc korun.



Vysoko nad průměrem ale zůstávají ceny za pořízení chatek v celých východních Čechách i bez zahrnutí regionu Krkonoš. Podle statistik realitních kanceláří se ceny průměrně šplhají na 1,54 milionu, tedy 300 tisíc korun nad republikový průměr.



V Krkonoších jsou přitom aktuálně k prodeji desítky horských chat. Třeba chalupa s rozlehlým pozemkem v Horní Olešnici vyjde na 1,75 milionu korun. Za horskou chatu v Žacléři s apartmány a takřka 14 tisíci metry pozemku, která leží v chráněné krajinné oblasti na Rýchorském hřebeni, však už zájemce zaplatí 8,1 milionu korun.



Ještě vyšší průměrné ceny jsou na Liberecku. V regionu západních Krkonoš ceny průměrně poskočily o 20 procent vzhůru. V kraji lidé průměrně zaplatí za chatu až 2 miliony korun.



„Starší lidé, kteří si po revoluci chaty koupili, se o ně už sami často nezvládají starat a tak je prodávají. Zájem o koupi rekreačních objektů mají také lidé, kteří doposud bydleli v panelových bytech a teď hledají místo, kde si mohou s přáteli nebo rodinou o víkendu odpočinout. Na celoroční bydlení to ale ve většině případů není. V chatových oblastech často neteče pitná voda a ta užitková se na zimu uzavírá,“ říká realitní makléřka Ivana Richterová.



Cena chaty závisí zejména na jejím stavu a lokalitě. Různí se jednak kvůli poloze, ale i v závislosti na prostředí. Rekreační nemovitosti vyhledávají většinou lidé v produktivním věku okolo čtyřiceti let. Zájem o chataření ale mají v poslední době také mladí lidé a rodiny s dětmi. Ty preferují nově zrenovované chaty, do kterých se mohou ihned nastěhovat, nebo si je pouze částečně doopravit.