Společně s neustálým růstem automobilové dopravy roste ve městech i počet autovraků. Tento fenomén se nevyhýbá ani městům ve východních Čechách. Radnice v Hradci Králové přiznává, že je pro ně boj s vraky nikdy nekončící a velmi obtížný. V této situaci však již rok pomáhá nový zákon, podle nějž může městská policie odtáhnout z ulice auto, které má šest a více měsíců propadlou STK.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Už jsou to tři roky, kdy Hradcem Králové rezonoval případ autovraku v zálivu v Okružní ulici. Auto tam nechal stát majitel poté, co ho zde zastavili policisté. Řídil pod vlivem drog. Z auta v dobré kondici se díky vandalům stal za čtyři měsíce nepojízdný vrak a úřady se přely o to, kdo má situaci řešit. Nakonec nechal auto odtáhnout sám majitel. Na autovraky ve východočeské metropoli však i nyní narazíme prakticky kdekoliv. Pro radnici není odstranění vraku jednoduchou záležitostí. Částečně pomohla alespoň novela zákona o pozemních komunikacích. Hlavní body změn jsou nová oprávnění vlastníka komunikace k odstranění vozidla z pozemní komunikace po splnění několika podmínek. Jednou z nich je ta, pokud se jedná o vozidlo s více než 6 měsíců prošlou technickou prohlídkou. A těchto aut se v Hradci Králové najde dost.