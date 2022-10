Zdroj: Deník/Jan Braun

Margita Braunová pracovala ve Špindlerovské hospodě 35 let. Když stojí před zbořenou stavbou, kde servírovala hostům krkonošské dobroty, je naměkko. „Je to strašné. Jsem z toho nešťastná. Ještě předevčírem tady byla věžička a teď je všechno pryč,“ smutně si prohlížela ruiny slavného podniku seniorka, která žije ve Špindlerově Mlýně 60 let. „Nejdřív jsem dělala na place, a když mi bylo čtyřicet, tak jsem šla dělat pokojskou. Když jsem tady pracovala, syn chodil za mnou na šlehačku,“ vzpomínala.

Margita Braunová, která pracovala ve Špindlerovské hospodě a žije šedesát let ve Špindlerově Mlýně, u zdemolovaného objektu.Zdroj: Deník/Jan Braun

Byl to squat

Nájemce a provozovatel sousedního hotelu Central Tomáš Tyle ovšem namítl, že budova v současnosti už dělala ostudu. "Byla to hrůza. Lidi se tam vloupávali, byl to squat. Jsem rád, že tady vyroste něco nového a pěkného na náměstí místo téhle budovy. Pro město to bude plus. V jiných turistických centrech v Krkonoších, v Janských Lázních nebo Peci pod Sněžkou, také vznikly nové stavby,“ poznamenal Tyle.

Starosta Špindlerova Mlýna: Poptávka po výstavbě je pořád, apartmánů je 9 tisíc

Chátrající objekt má nahradit nová budova hotelu s restaurací a terasou podle studie architekta Jana Čížka z Hradce Králové. „Hotel Špindlerovská vznikne v půdorysné stopě původního objektu, na základě platného Územního plánu a Urbanistické studie centra Špindlerova Mlýna, ve které jsou dány podrobné regulativy zástavby,“ řekl Deníku architekt Čížek a přiblížil plánovanou podobu nového hotelu.

Vychází z tradic krkonošských staveb

„Architektura vychází z tradic krkonošských staveb, proto má výrazné střechy. Kompozice hlavní fasády nepřímo navazuje na původní objekt, který měl dva hlavní štíty. Pojetí je však soudobé, s aspektem na udržitelnost stavby. Dům má zelené střechy, využívá dešťovou vodu, je v nízkoenergetickém standardu,“ vysvětlil Čížek.

Parkování bude kompletně v podzemních garážích, do kterých se bude sjíždět rampou z hlavní silnice mimo prostor náměstí. „Parter hotelu slouží veřejné funkci, je zde prostorná stylová restaurace s terasou. Ve vyšších patrech je hotelové ubytování a další komerční prostory. Spolu s Hotelem Central v sousedství, který byl v nedávné době citlivě opraven, dotvoří veřejný prostor náměstí Špindlerova Mlýna,“ dodal architekt.

Podle pracovníků, kteří jsou na stavbě a nepřáli si zveřejňovat jméno, byla původní budova v dezolátním stavu a životu nebezpečná a kvůli tomu ji odstranili. Udržitelnost a rekonstrukce objektu byla prý nemožná. Demolici ovšem provedli předčasně, bez povolení stavebního úřadu, pouze na základě statického posudku. Majitele objektu se Deníku nepodařilo kontaktovat.

„Je pravda, že společnost Projekt Centrál požádala o demolici. Kvůli špatnému technickému stavu budovy město předběžně souhlasilo s odstraněním stavby, ale s tím, že bude probíhat další stavební řízení, které mělo prokázat, že objekt je opravdu potřeba odstranit. Vlastník ovšem začal s demolicí bez řádného povolení. Pracovníci stavebního úřadu byli na místě, skutečnost prověřili, zakázali firmě další práce. Neuposlechla a stavební společnost, která práce provádí, pokračuje dál,“ konstatoval starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.

Nelegální zábor pozemku

Radnice není jediná, komu se nelíbí nelegální bourání. Bohumír Zeman, syn slavného lyžaře ze Špindlerova Mlýna, vlastní sousední pozemek. „Neoprávněně nám zabrali pozemek. Zábor pozemku byl nelegální, stejně jako je nezákonné bourání,“ upozornil.

Zeman podal kvůli tomu trestní oznámení. „Mám podezření na to, že dochází k nelegální činnosti na mém pozemku, který neoprávněně zabrali. Pozemek je soukromá věc a dotyčná osoba by se měla domluvit s majitelem. Do datové schránky přišel od nich dokument, že se rozhodli bourat svůj objekt, že mají posudek statika, který jim to umožňuje. Neumožňuje jim ale nelegálně zabrat můj pozemek,“ vysvětlil Zeman.

„Dělá to na mě dojem, že někdo se snaží co nejrychleji zlikvidovat budovu, než stihne kdokoliv něco udělat. Ale z druhé strany chápu, že některé objekty už nejsou vhodné k tomu, aby se používaly a opravovaly. Nesmí to být ale formou překračování zákona,“ dodal.