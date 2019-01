Dvůr Králové nad Labem - Dvacet lip a dva akáty mizí z Benešova nábřeží. Dlouhodobě nemocné stromy kácí specializovaná firma. Na podzim je nahradí dvoumetrové lípy.

Stromy jdou k zemi hlavně z bezpečnostních důvodů. Většina byla napadena dřevokaznou houbou. „Riziko, že by mohlo dojít k jejich statickému selhání, bylo vyhodnoceno jako velmi vysoké a není možné již zajistit jejich provozní bezpečnost. Všechny jsou v korunách výrazně proschlé a dochází k ulamování a k pádům i silných větví. To může ohrozit chodce, cyklisty nebo řidiče projíždějících vozidel,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Milan Šimek.



Kácení bylo poslední uvažovanou variantou. „Snažili jsme se stromy v minulosti zachránit, několikrát byly odborně ošetřeny, ale jejich stav se nadále zhoršoval. I proto je smysluplnější tyto nebezpečné a nemocné stromy pokácet a nahradit je zdravými,“ vysvětlil dvorský starosta Jan Jarolím.



Pokácené stromy nahradí 44 nových stromů. Alej na Benešově nábřeží tak bude na podzim doplněna o dvoumetrové lípy, v parku Schulzovy sady a na nábřeží Jiřího Wolkera budou vysazeny jedle. „S ohledem na zajištění životaschopnosti stromů jsme zvolili podzimní výsadbu, která je výhodnější, neboť stromy mají dostatek přírodní vláhy a pravděpodobnost, že se uchytí, je vyšší,“ upřesnil Šimek.



Ke kácení dochází za běžného provozu. Řidiči by měli být při průjezdu Benešovým nábřežím pozorní a přizpůsobit tomu jízdu.