/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do růžové má situace v nemocnicích v Královéhradeckém kraji daleko a od kolapsu je dělí jen málo. Zatímco covidových pacientů valem přibývá, v pondělí odhalili hygienici v kraji tisíc nových případů, tak lůžek a personálu ubývá.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Záchranná služba proto začala převážet pacienty i do nemocnic mimo území regionu. Zatím se jednalo o dva. Jeden putoval z Fakultní nemocnice v Hradci Králové do Ústřední vojenské nemocnice v Praze a druhý z trutnovského špitálu do Pardubic. „Situace v našich nemocnicích je velmi vážná. Neustále přibývají noví pacienti, kteří vyžadují neodkladnou hospitalizaci a naše zařízení už tento nárůst covid pozitivních pacientů v některých dnech kapacitně nezvládají. Bohužel predikce pro následující dny není lepší a očekáváme, že čísla hospitalizovaných ještě porostou,“ řekl hejtman Martin Červíček. V hradecké fakultní nemocnic je nyní hospitalizováno zhruba 185 pacientů s covid-19, z toho zhruba pět desítek z nich vyžaduje umístění na jednotce intenzivní péče. Nemocnice má pro covidové pacienty ještě několik volných lůžek, ale situace se velmi rychle mění. Otevření dalších lůžek komplikuje nedostatek personálu, v práci nepřítomných je zhruba 250 zdravotníků. Obdobná situace je v krajských nemocnicích, které hospitalizují 270 covidových pacientů. „V posledních dnech zaznamenáváme velký nápor na lůžka na covidových odděleních a pacientů bude podle predikcí ještě přibývat,“ uvedl ředitel FN HK Vladimír Palička.